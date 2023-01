Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Use e abuse da sua boa lábia para conseguir o que quer, ariana. Os astros garantem a você uma habilidade incrível para conversar, negociar, pechinchar e persuadir as pessoas. Isso deve favorecer todos os setores da sua vida. No trabalho, será mais fácil apresentar e defender suas ideias. Você também deve investir nas parcerias e agir em equipe para cumprir mais rápido as metas do dia. Se você procura emprego, vai se sair super bem nas entrevistas. Você também terá ótima popularidade nas paqueras e pode contar com papos e encontros deliciosos. Na união, valorize o companheirismo e converse sem brigar.

Touro (de 21/4 a 20/5)

O Sol acentua o seu lado mais ambicioso e incentiva você a investir toda sua energia na carreira e nas oportunidades de sucesso. Fique atenta a tudo que acontece à sua volta, pois podem surgir boas chances de aumentar seus ganhos. Marte na Casa 2 dá sinal verde para você começar um novo negócio e tudo indica que será algo bem lucrativo. Só não seja impulsiva: comece pequenininho e vá crescendo aos poucos, sem se precipitar. Ao mesmo tempo, controle os gastos e faça seu pé-de-meia. No amor, você quer segurança e será bem exigente. Se já encontrou seu par, valorize. E evite brigar por ciúme.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Lua e Marte em Gêmeos farão você lutar com unhas e dentes pelos seus ideais. Você vai se sentir muito mais confiante e determinada no trabalho. Vai tomar iniciativas arrojadas, vai liderar os colegas e acelerar o ritmo para cumprir logo as tarefas e chegar mais rápido aos seus objetivos. Estudos continuam favorecidos e serão um bom caminho para o progresso. Busque cursos e invista nas oportunidades de melhorar o seu currículo. No campo sentimental, você está super sedutora e se encontrar alguém legal, você vai dar o primeiro passo na conquista. No romance, você vai se mostrar ainda mais apaixonada.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Lua e Marte infernizam o seu astral e indicam que você deve dicar mais quieta no seu canto hoje. No trabalho, procure um lugar mais calmo e silencioso para cumprir suas tarefas e evite contar com o apoio dos colegas. Nem todos vão merecer a sua confiança, por isso, é melhor não comentar seus planos e projetos. Mas nem pense em desistir. A dica é comer pelas beiradas e mexer seus pauzinhos sutilmente na direção dos seus objetivos. Uma atração proibida pode ficar ainda mais forte. Se você já tem um amor, cuidado com as tentações. Invista na cumplicidade.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Trabalhar em equipe é a principal indicação dos astros para você nesta terça-feira. Lua e Marte ocupam a Casa das Associações e indicam que você pode conseguir ótimos aliados para os seus projetos. Ao mesmo tempo, o Sol brilha na Casa das Alianças, favorecendo as parcerias e sociedades. Marte acentua seu espírito de liderança: motive os colegas e busquem juntos as metas em comum. Sua vida social também deve estar bem animada hoje. Aceite convites, saia com amigos e conheça gente nova. Paixão por amigo(a) só vai aumentar e o romance tem tudo para dar certo. União firme e forte, é só aproveitar.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Se depender dos astros, você vai se jogar de corpo e alma no trabalho hoje. Ambiciosa e de olho no sucesso, você vai mostrar ainda mais determinação, disciplina e responsabilidade com as tarefas. Fará tudo que estiver ao seu alcance para se destacar e ganhar o reconhecimento dos chefes. E se sentir que existe uma possibilidade de promoção, será a primeira a mostrar interesse pela vaga. Seu jeito firme, determinado e responsável pode conquistar o coração de um colega ou de alguém que está sempre por perto. Se você já tem um par, lutem juntos para realizar os projetos do casal.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Lua e Marte na Casa 9 enchem você de otimismo e entusiasmo, deixam sua mente inquieta e aumentam muito a sua sede de saber. É uma ótima fase para investir nos estudos, seja para aprender um novo idioma, fazer cursos de aperfeiçoamento ou buscar uma faculdade. Você também pode aprender com colegas mais experientes. Siga o exemplo de quem já se deu bem na vida. Tanto entusiasmo deve chamar atenção das pessoas à sua vida. Se você está livre, use e abuse do seu charme. Pode se aventurar em lances passageiros ou iniciar um namoro. No romance, muita sintonia.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Mudanças e imprevistos podem agitar seu dia. É muito importante que você controle suas reações e atitudes impulsivas para evitar acidentes. Controlar os gastos é outra indicação do céu para o seu signo. Evite se envolver em negócios incertos ou que prometem lucro muito rápido e fácil, pois você pode perder dinheiro. Busque estabilidade no emprego e conte com o apoio da família para o que precisar. Na área afetiva, você vai esbanjar sensualidade e vai atrair como ímã. Parentes podem dar uma força numa conquista. Quem já encontrou seu amor vai sentir os desejos à flor da pele.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

A união faz a força e você terá certeza disse se investir nas parcerias. Procure se aliar aos colegas, pois o céu indica que, juntos, vocês terão resultados muito melhores. Use seu espírito de liderança para motivar os colegas, mas cuidado para não ser autoritária demais. Evite imposições e discussões. Você vai conseguir o que quiser, mas com diálogo e negociação. Sua vida amorosa recebe boas vibrações e os astros indicam uma ótima fase para se declarar para alguém. Deixe claro que quer compromisso. Na vida a dois, fase intensa e apaixonada. Valorize o diálogo e não deixe a conversa virar discussão.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

O trabalho continua entre as suas prioridades e quanto mais se dedicar ao que faz, maiores serão as chances de aumentar seus ganhos. Se você trabalha por comissão, talvez queira fazer algumas horas extras para garantir um percentual a mais no salário. Outra possibilidade é arranjar um bico ou segundo emprego para incrementar seus rendimentos. Só cuidado para não assumir mais tarefas do que pode cumprir: pense na sua saúde e respeite seus limites. No amor, pessoas conhecidas terão mais chance de se aproximar e ganhar sua confiança. No romance, apoiem os projetos um do outro. Não seja possessiva.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Você vai contar com sorte, criatividade e entusiasmo em tudo que fizer. Os astros indicam uma fase de conquistas e você tem mais é que aproveitar. Pode se dar bem em jogos e sorteios, por isso, não deixe de fazer uma fezinha. Marte na Casa 5 avisa que você terá muita energia e deve praticar esportes para aliviar tensões, estresse e ansiedade. Quem tem filhos pode se irritar com a rebeldia deles: converse em vez de brigar. Lua e Marte acentuam o seu poder de sedução e indicam que você vai atrair admiradores aonde for. Pode iniciar um namoro. Na união, você vai esbanjar romantismo e sensualidade.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Quem trabalha em casa ou com parentes terá muita determinação e pode aumentar bastante a sua produtividade nesta terça-feira. Mas cuidado para não ser mandona e discutir com os familiares por qualquer coisa. Marte na Casa 4 também indica que você pode tirar um velho projeto da gaveta e colocar em prática. Confie na sua experiência para dar conta das tarefas e brilhar no que faz. Na vida amorosa, pode ser difícil conter a paixão por um(a) ex. Se o término é recente, o Sol pode ajudá-la a conversar, esclarecer as coisas e reatar. Na vida a dois, valorize os momentos a sós com seu bem.

