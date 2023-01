Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Os astros convidam você a curtir tudo que você tem conquistado nos últimos tempos. Deixe as preocupações de lado e valorize suas vitórias. Se você anda preocupada com grana, também pode contar com uma forcinha do céu para arranjar um serviço extra e trazer algum alívio para o bolso. A noite será ótima para encontrar amigos, colocar a conversa em dia e conhecer gente nova. Esses agitos também podem render algumas novidades na paquera, inclusive a chance de se declarar para alguém. Diálogo e companheirismo não vão faltar no romance. Você e seu amor podem realizar algo muito desejado juntos.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Curtir o domingo junto das pessoas queridas será uma boa pedida para você. Netuno na Casa 11 pode incentivá-la a procurar alguns amigos para fortalecer os laços. Reserve um tempo para cuidar da beleza e investir na sua aparência, pois isso fará você se sentir ainda mais confiante. Se você viajou, pode contar com um retorno tranquilo no fim do dia. Na paquera, você será exigente, vai querer segurança e vai escolher seu alvo com muita cautela. Tudo indica que só vai se envolver se sentir que encontrou a pessoa certa. A dois, cuidado com brigas por dinheiro ou ciúme. Valorize as boas conversas.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

A Lua convida você a dormir até mais tarde, relaxar no seu canto e aproveitar o domingo para descansar. Só não vale ficar remoendo problemas e preocupações, ok? Quem optou por viajar e vai voltar para casa no fim do dia pode contar com um retorno bem animado, ainda que enfrente alguns imprevistos. Nos assuntos do coração, as afinidades contarão mais pontos para você. Prepare-se, pois você pode conhecer alguém tão especial que vai ser paixão à primeira vista. No romance, você também vai valorizar as afinidades. Mas é na intimidade que a relação vai esquentar. Revele seu lado mais ousado!

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Com Lua e Urano na Casa 11, você contará com ótimo astral para reunir os amigos e se divertir em companhia da turma. Ou, ainda, para fazer uma viagem ou excursão com a galera. Também terá boas oportunidades de conhecer gente nova e ampliar seu círculo social. O Sol na Casa 8 dá todo apoio para você aprofundar seus vínculos afetivos com quem estima. Se você está livre, essa proximidade com amigos pode até despertar uma atração. Sonde o terreno e converse, porque se o interesse for recíproco, tem tudo para dar namoro! A dois, o companheirismo será total. Abuse da sensualidade e realize suas fantasias.

Leão (de 22/7 a 22/8)

A Lua na Casa 10 acentua a sua vaidade e você pode aproveitar o dia de folga para dar aquele trato no visual. Capriche na hidratação da pele e do cabelo, teste novos looks e, se tiver vontade, pode até mudar algo no visual. O Sol estimula o companheirismo e favorece todos os seus relacionamentos. Se surgir algum conflito, procure ser mais maleável e respeite as diferenças sem brigar. Mas é no amor que a sua estrela vai brilhar com mais força. O romance está no ar e os astros darão todo apoio para iniciar assumir um compromisso. Amizade pode virar paixão e namoro. A dois, muita cumplicidade e união.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Ótimo dia para viajar ou fazer contato com pessoas que moram longe. Lua e Urano na Casa 9 despertam seu espírito aventureiro e dão todo apoio para você sair da rotina e respirar novos ares. Outra boa indicação é para os estudos, ainda mais se você estiver se preparando para um concurso ou vestibular. Cuidar da saúde e da beleza também estará entre as suas prioridades para este domingão. Adote hábitos saudáveis e verá o resultado disso no espelho. A paquera promete bons papos e bons encontros. E se encontrar alguém que combina com você, vai ser namoro na certa. Sintonia deliciosa a dois: namore muito.

Libra (de 23/9 a 22/10)

O Sol na Casa 5 convida você a curtir a vida e se divertir. Bom momento para festas e passeios, para praticar esportes ou se divertir com filhos e gente mais jovem. Com Lua e Urano na Casa 8, você vai desfrutar intensamente de cada momento e emoção. Também é um bom momento para descartar ou doar coisas que não usa mais. Será mais fácil desapegar dessas coisas. Na vida amorosa, você vai esbanjar charme e pode conquistar quem quiser com seu carisma. Olhe ao redor, pois a paixão pode estar ao seu lado. Boa noite para acertar os ponteiros em família. A dois, a intimidade promete pegar fogo.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Curtir o domingo em boa companhia é a principal indicação dos astros para você hoje. Com o coração cheio de amor, procure as pessoas queridas e organize coisas legais para fazerem juntos. O Sol na Casa 4 abençoa e ilumina a sua relação com a família. Você terá a chance de fortalecer a união com o pessoal de casa e, também, de dar o primeiro passo para se reconciliar com alguém. Busque o diálogo e tudo vai se resolver. No campo sentimental, o desejo de viver uma relação duradoura será maior. Pode iniciar um namoro ou intensificar o romance. Paixão e desejos vão ferver entre quatro paredes.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Bom da para arrumar as suas coisas e deixar seu cantinho mais organizado. Você também recebe bons estímulos dos astros para cuidar da saúde, iniciar uma dieta e investir em hábitos mais saudáveis. O Sol na Casa 3 incentiva você a fazer contato com as pessoas queridas e colocar o papo em dia com amigos, parentes e conhecidos. Só não vale perder tempo com assuntos difíceis – deixe esses para outro dia. Papos descontraídos devem garantir boas novidades na paquera. Bom astral para se declarar, pedir alguém em namoro ou mesmo em casamento. Marte apimenta o romance, com muita paixão e sedução.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Diversão e alegria são as ordens dos astros para você hoje. Depois de uma semana intensa, nada melhor do que tirar um dia para fazer só o que gosta e desfrutar do prazer sem preocupações. Melhor ainda se for em companhia de gente alegre e animada. Aproveite para colocar o papo em dia e demonstrar o seu carinho. Lua e Urano indicam boas surpresas nas paqueras. Cheia de charme e simpatia, você vai atrair admiradores até sem querer. O romance atravessa uma fase de muito carinho e romantismo, com boa sintonia e bom diálogo. Você e seu amor podem até realizar um sonho de consumo.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Os astros convidam você a curtir o domingo no conforto do lar, cercada da família. Bom momento para investir na sua casa e deixar o seu cantinho mais bonito, gostoso e aconchegante. Só não vale tomar as decisões por conta própria, sem consultar os parentes. Atitudes impositivas podem causar conflitos, então, converse primeiro e concilie a vontade de todos os moradores. No amor, você vai querer segurança e lealdade. Mas se sentir firmeza em alguém, você não pensará duas vezes para iniciar um namoro. Marte no seu paraíso astral esquenta a paixão e os desejos no romance. Mostre o quanto valorize seu bem.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Bom dia para fazer contatos e colocar o papo em dia com gente querida. Você também pode se surpreender ao ser procurada por certas pessoas, o que fará bem ao seu coração. Marte na Casa 4 estimula você a tomar algumas atitudes e decisões importantes relacionadas ao seu lar. Talvez queira deixar a sua casa mais com a sua ‘cara’. Sol e Netuno em Peixes realçam seus encantos naturais e indicam que você vai cativar facilmente as pessoas na paquera. Puxe papo e deixe rolar. Na união, você vai cobrir seu amor de carinho e dará muito valor ao companheirismo. Revele seu lado mais ousado na intimidade.

