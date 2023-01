Campo Grande amanhece nublada e com chuva fraca em diversos pontos

Neste domingo (29), Campo Grande amanheceu nublada e com chuva leve em diversos pontos da cidade. Conforme previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do estado do Mato Grosso do Sul), a temperatura da capital terá mínimas de 22°C e máximas de até 28°C.

O centro de monitoramento também sinaliza que há grande probabilidade de chuvas de intensidade forte e tempestade acompanhadas de raios e rajadas de vento nas regiões centro-norte (Coxim e Camapuã). Para estas regiões, é esperado acumulados significativos de chuva, com valores acima de 50 mm/24h, principalmente no período da tarde.

De acordo com o Cemtec, as temperaturas mais altas são esperadas para as regiões sul do estado. Para Dourados, a previsão é de mínimas de 22°C e máximas de 32°C. Já em Ponta Porã, a variação está entre 22°C e 31°C.

As temperaturas menores são esperadas para as regiões norte, leste e do Pantanal. Na região leste, Três Lagoas tem previsão de temperatura mínima de 23°C e máxima de 31°C, conforme previsão do Cemtec.

Para os municípios da região do Pantanal, há previsão de pancadas de chuvas. Em Corumbá, há previsão de mínimas de 24°C e máximas de 28°C. Já Aquidauana, tem variações entre 23°C e 31°C.

Os ventos atuam de norte com valores entre 30-50 km/h e pontualmente podem atingir valores acima de 50 km/h.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: