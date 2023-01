Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Saturno na Casa 11 mostra a você que é preciso trabalhar duro para conquistar seus objetivos e que você terá que provar sua competência para garantir o apoio dos colegas. Com Lua em Áries, isso não será problema, pois você vai esbanjar confiança e determinação. Cuidado para não se indispor com chefes e autoridades no fim da tarde. Lembre-se: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vênus na Casa 12 alerta que você deve caprichar no visual e levantar sua autoestima. Na vida a dois, não dê espaço para a insegurança e o ciúme.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Os astros estimularão você a focar cem por cento na carreira e nos seus objetivos mais ambiciosos. Você vai lutar com toda sua determinação e persistência para chegar ao sucesso e não vai sossegar enquanto não alcançar as suas metas. Quem planeja viajar no fim da tarde pode enfrentar alguns imprevistos e atrasos. Não se aborreça à toa – resolva tudo e mantenha seus planos. Vênus na Casa 11 indica que uma amizade pode despertar novos sentimentos, com boas chances de romance. Na união, o astro garante doses extras de companheirismo.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Você vai mostrar muita maturidade, sabedoria e responsabilidade no cumprimento de suas tarefas hoje. Terá objetivos elevados no trabalho e nos estudos. E tratará os colegas com muito respeito e disposição para trocar experiências. Bem no fim da tarde, pode enfrentar algum conflito com alguém da turma. Procure controlar as suas reações para acalmar os ânimos. Uma atração por amigo(a) pode ficar mais forte e difícil de disfarçar. Talvez comece um namoro em segredo, principalmente se for com alguém do trabalho ou do seu meio social. A dois, boa fase para compartilhar sonhos.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Tudo indica que você vai buscar mais estabilidade no emprego e fará tudo que puder para ganhar a confiança dos chefes. Também vai lutar com toda força pelos seus objetivos. Porém, é importante mostrar que sabe contornar desafios e se adaptar às situações, sem resistir às mudanças que possam ocorrer no percurso. Evite se indispor com chefes e colegas, principalmente ao impor o seu ponto de vista. Saiba negociar e ceder. Boa noite para quem planeja viajar. Vênus na Casa 9 sugere que você pode embarcar em uma aventura amorosa, inclusive com amigo(a). Sair da rotina fará bem ao romance. Fuja de brigas.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Unir-se aos colegas e aprender com a experiência dos outros será muito proveitoso para você. Por isso, trabalhe em equipe e procure se aliar, especialmente, a pessoas bem-sucedidas, que possam te ensinar o caminho para o sucesso. Se depender os astros, você vai se empenhar bastante no trabalho e em seus objetivos. Mas evite se sobrecarregar: proteja sua saúde. Vênus na Casa da Sexualidade deixa seu poder de sedução irresistível, sinal de que vai atrair como ímã nas paqueras. Pode atrair alguém muito disputado. A vida a dois pede um pouco mais de leveza. Saia da rotina e invista na sedução.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Saturno estimula você a encarar o trabalho com a máxima responsabilidade e dedicação. Com grande senso de organização, você pode se incomodar com imprevistos e mudanças e vai se sentir mais confortável com as tarefas que já está habituada a fazer. Pode ganhar uma grana inesperada, um presente, gratificação ou herança. Mas é importante ter cuidado com seus investimentos para não perder dinheiro em lances arriscados. Sedutora e atraente, você vai arrasar nas paqueras, mas veja lá com quem vai se envolver, pois pode atrair confusão. Vênus abençoa o romance com muito amor e harmonia.

Libra (de 23/9 a 22/10)

A Lua na Casa das Alianças incentiva você a se unir aos colegas para chegar mais rápido aos seus objetivos. Saturno pode prejudicar um pouco a sua criatividade e deixar você mais séria nesta sexta-feira, ainda mais se tiver muitas tarefas para cumprir. No fim da tarde, tensões vão rondar a sua relação com parentes. Procure controlar as suas reações para não brigar. Nas paqueras, pode se sentir atraída por uma pessoa mais velha. Não será fácil reatar um namoro rompido – baixe suas expectativas. Na vida a dois, cuidado para não parecer distante. Seja mais carinhosa, quebre a rotina.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Você vai encarar seu trabalho com muita responsabilidade, maturidade e paciência. A Lua também garante determinação e iniciativa para enfrentar os desafios e cumprir todas as metas do dia. A fase é especialmente favorável para quem tem um negócio de família, trabalha com imóveis ou serviços e produtos domésticos. Cuidado com mal-entendidos e atrasos no fim do expediente. Tudo que você vai querer é fechar a semana com a sensação de dever cumprido. Na paquera, você vai investir em bons papos para investigar as reais intenções das pessoas. Pode iniciar um namoro ou reforçar a sintonia com seu amor.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

A Lua indica que você vai contagiar os colegas com seu entusiasmo e otimismo. Mas ao iniciar uma tarefa, Saturno garante que vai se concentrar completamente, sem desvios ou distrações. Você pode dar conselhos e orientações importantes aos colegas e também pode receber dicas valiosas de pessoas mais experientes. Cuidado com gastos supérfluos no início da noite: seja prudente. vai usar todo seu charme nas paqueras, mas também fará questão de puxar assuntos sérios para conhecer melhor o alvo. No romance, invista no romantismo. Mas cuidado para não cortar o clima com ciúme.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

O desejo de ganhar dinheiro e garantir um futuro mais estável para você e sua família fará você se dedicar ainda mais ao trabalho e a seus compromissos nesta sexta-feira. Você sabe que sucesso e grana só vêm depois de muito suor e empenho, e não vai medir esforços para conquistar seus objetivos. Busque o apoio da família, mas tenha cuidado para não querer que tudo seja feito do seu jeito, pois isso pode causar alguns conflitos. Seja mais flexível. À noite, a Lua chega ao seu paraíso astral e renova o seu charme. Pode ter boas surpresas na paquera e no romance. Demonstre seu carinho e declare seu amor.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Saturno na Casa 1 garante muita maturidade e paciência para conquistar seus objetivos. Ao mesmo tempo, a Lua na Casa 3 traz boa lábia e uma facilidade enorme de conversar e convencer as pessoas. Você poderá fazer ótimos acordos e negócios ao longo do dia. Explore isso no trabalho, sobretudo para atrair clientes e vender seu peixe. Cuidado com mentiras e mal-entendidos no fim da tarde. Não acredite em tudo que os outros vão dizer: investigue. A dica também vale para o amor. Na conquista, procure conhecer melhor alguém antes de se envolver. Um programa caseiro fará bem ao casal e você vai caprichar na sedução.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

A Lua na Casa das Finanças incentiva você a usar a sua criatividade para pensar em novas formas de ganhar dinheiro, principalmente se você estiver preocupada com dívidas e compromissos difíceis de cumprir. Não se deixe abater pelos desafios e não permita que as preocupações abalem a sua autoconfiança. Em vez disso, use sua energia para encontrar as soluções. Evite fazer negócios ou empréstimos com amigos. À noite, a Lua vai facilitar os encontros e bate-papos, indicando uma boa fase para as paqueras. Confie no seu charme. Na união, você estará ainda mais amorosa e romântica. Valorize o diálogo.

