Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

O Sol na Casa 11 incentiva você a ir atrás dos seus ideais e projetos para o futuro. Ao mesmo tempo, Lua e Júpiter em Áries deixam você ainda mais batalhadora e ousada, o que deve facilitar bastante esta busca por realização. Marte na Casa 3 deixa você mais assertiva nas conversas, vai falar com muita segurança e determinação. Deve até ter cuidado para não ser autoritária demais. Fale, mas com jeitinho. Na conquista, se você estiver de olho em alguém, não pensará muito para chegar junto e se declarar. Romance secreto no ar. A dois, inclua a pessoa amada em seus planos e evite discussões.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Seu signo atravessa uma fase de conquistas e realizações. Invista suas energias em sua carreira e em suas metas mais ambiciosas, e fique atenta às boas oportunidades que poderão surgir. Confie na sua intuição e acredite que o universo conspira a seu favor. Alguém próximo pode dar uma força aos seus planos sem você saber – vai agir como um anjo da guarda. Marte favorece as finanças e indica que pode arranjar novas formas de ganhar dinheiro. Quem namora à distância intensificar os contatos para não dar espaço à insegurança. Boa popularidade nas paqueras. A dois, reforce a confiança para não brigar.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Com Lua e Júpiter na Casa das Associações, você vai se dar bem em tudo que fizer junto com outras pessoas. Trabalhar em equipe, estudar em grupo, participar de uma organização não-governamental são exemplos de coisas nas quais você deve investir. Some forças com outras pessoas para alcançar seus objetivos. Você pode liderar esses projetos. Aproveite para trocar experiências e aprender com a sabedoria dos outros. Aceite convites dos amigos, conheça gente nova e aproveite para animar as paqueras. Se você já vive um grande amor, mostre que é apaixonada e é parceira para o que der e vier.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Os astros despertam o lado mais ambicioso do seu signo. Você vai sonhar com o sucesso e não medirá esforços para alcançar os seus objetivos hoje. É provável que esteja de olho em uma promoção ou uma oportunidade de mudar de emprego e vai mostrar todo o seu potencial para conseguir essa chance. Só evite bater de frente com chefes e colegas. Bom dia para cuidar do visual e, talvez, até mudar algo na sua aparência. Vai se sentir ainda mais poderosa. No romance, melhore o diálogo. Desejos ardentes. Realize suas fantasias.

Leão (de 22/7 a 22/8)

O desejo de explorar o mundo, conhecer outras realidades e buscar novos horizontes para o seu futuro será simplesmente irresistível hoje. Você vai querer aprender e deve se aproximar de pessoas influentes, experientes e que já chegaram aonde você quer chegar. Inspire-se em bons exemplos, invista nos estudos e aprenda tudo que puder contribuir para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Só tenha cuidado com mal-entendidos: esclareça logo as coisas. Quem está livre pode se aventurar num romance com alguém de outra cidade ou país. Na união, a sintonia será de mente, corpo e alma. Muita sedução.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Lua e Júpiter na Casa 8 devem deixar você muito emotiva. É importante ter cautela para não enxergar os problemas maiores do que realmente são. Ainda bem que o Sol brilha na Casa 6 e garante mais objetividade para você também. Bom momento para quem deseja mudar de emprego ou quebrar alguns padrões ultrapassados em sua rotina de trabalho. Também é um bom período para investir na saúde, adotar bons hábitos e abandonar um vício. Se depender de charme e sensualidade, você vai arrasar nas conquistas. Também pode turbinar a intimidade com atitudes ousadas e dominadoras. Pura sedução!

Libra (de 23/9 a 22/10)

O céu anuncia que você poderá fazer uma sociedade ou parceria muito vantajosa. Preste atenção nas pessoas que estarão à sua volta e nas propostas que vai receber e some forças com quem pode somar e acrescentar coisas boas à sua vida. Estudos em grupo também recebem ótimos estímulos: valorize a troca de conhecimentos e experiências para progredir mais rápido. Se você trabalha com parentes, evite conflitos: saiba negociar. Se você busca um novo amor, não tenha pressa: escolha bem quem vai incluir na sua vida. Mas se você já tem uma relação séria, pode se entusiasmar com a ideia de oficializar a união.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Com Lua e Júpiter – o astro da abundância – na Casa 6, você pode contar com uma fase muito lucrativa no trabalho. Se você procura emprego, boas oportunidades vão se abrir e pode até ser difícil escolher. Você também pode abrir um novo negócio em casa ou com parentes, e tudo indica que será muito produtivo. Se quer mudar de emprego, corra atrás de outras possibilidades – só não deixe ninguém do trabalho atual saber suas intenções. Evite a gula e outras extravagâncias para não prejudicar a sua saúde. Forte atração por alguém conhecido: invista. A dois, abuse da sedução e curta seu ninho de amor.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Criatividade, simpatia e boa lábia serão seus trunfos para se destacar no trabalho. Todas essas características estarão acentuadas pelos astros e, se você souber explorar isso, vai conseguir tudo que quiser das pessoas. Pode trabalhar em equipe e liderar os colegas para alcançar as metas em comum. Valorize o diálogo e motive os colegas, em vez de se impor de forma autoritária. Aguarde surpresas e ótimas novidades no campo sentimental. Você terá tanto charme que vai atrair admiradores até sem querer. E do beijo ao namoro, tudo deve evoluir muito rápido. Fase apaixonada e muito sedutora na união.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Lua e Júpiter na Casa 4 deixam você com o coração aberto, generosa e mais protetora com as pessoas próximas. No trabalho, pode se preocupar mais em apoiar os colegas e ajudar nas tarefas mais difíceis. Sua relação com a família também fica mais intensa e pode até bater um ciúme dos parentes. Pode faturar bem em um negócio de família, com venda de imóveis ou trabalhos feitos em casa. O Sol garante uma fase muito boa para ganhar dinheiro: arregace as mangas e trabalhe! Fuja de discussões e desentendimentos. Forte atração por um(a) ex ou por alguém conhecido. Valorize a pessoa amada e declare seu amor.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Você vai se dar muito bem em serviços que envolvam comunicação, comércio, educação, transporte, turismo e justiça – aliás, em tudo que exija conversa e bons argumentos. Pode fazer negócios e acordos bem vantajosos usando a sua boa lábia e uma boa dose de simpatia. Você também terá ideias super criativas e muita facilidade para defender essas ideias. A sorte sopra a seu favor: faça uma fezinha. A paixão está no ar e pode pegar seu coração de jeito. Se quiser manter o romance em segredo, cuidado com fofocas. Fase apaixonada e sedutora na união. Se rolar alguma dúvida ou mal-entendido, busque diálogo.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Os astros indicam que você pode ter muito sucesso financeiro neste período. Júpiter, astro da abundância, visita sua Casa das Finanças, e se une à Lua para abrir oportunidades lucrativas para você. Agora, o desejo de gastar também será maior e, se não tiver cuidado, você pode estourar o limite do cartão de crédito e, depois, se apertar para pagar a fatura. O segredo para evitar problemas é moderação: evite extravagâncias. E evite misturar amizade com dinheiro: seja prudente. No romance, vai querer segurança. Mas pode não resistir a um amor proibido.

