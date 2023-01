Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Alguns astros podem abalar suas emoções, deixar você mais quieta e desanimada, ou muito desconfiada, com aquela sensação de há algo errado no ar. Confie nos seus instintos e procure ser mais cautelosa em tudo que fizer. Evite distrações ao manusear objetos e máquinas, fique esperta para não cais na lábia de gente falsa e oportunista e não dê bobeira em lugares isolados e perigosos. No trabalho, procure se concentrar bem na execução das tarefas e mexa seus pauzinhos para mostrar o seu potencial. Não se deixe iludir nas paqueras – vá devagar. Na vida a dois, valorize a cumplicidade e a confiança.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Hoje você vai contar bastante com o apoio dos colegas no emprego. Vai se sentir mais segura se puder trabalhar em equipe e se tiver aliados para cumprir todas as metas do dia. Aproveite para aprender algumas dicas e truques com eles, principalmente com aqueles que têm mais tempo de casa e já conhecem alguns segredos do sucesso. Mais tarde, a Lua entra no seu inferno astral e você pode querer dar um tempo no seu canto. Respeite as suas vontades e respeite os seus limites. Pode pintar um clima de paquera com alguém da turma. A dois, seja companheira e reforce a confiança.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Seu foco continua na carreira e nas possibilidades de conquistar o sucesso. Capriche no visual e invista em tudo que possa contribuir para você se sentir mais poderosa e confiante. À tarde, pode surgir uma oportunidade de mudar algo no trabalho, pode ser um novo cargo, uma promoção ou apenas uma mudança no seu modo de executar as tarefas que vai garantir mais eficiência e produtividade. Pode fazer parcerias importantes no final da tarde. A Lua na Casa 11 estimulará suas amizades e sua vida social, também pode aumentar sua popularidade nas paqueras. No romance, faça planos e invista na sedução.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Lua e Netuno deixam você com uma enorme sede de conhecimento. Além de sentir uma disposição maior para estudar, você vai querer se aprofundar nos mais variados assuntos. No trabalho, mais do que cumprir suas tarefas, você vai querer entender sobre tudo que acontece ao seu redor, vai querer conversar mais com chefes e colegas e, ao mostrar tanto interesse, pode ganhar alguns pontos extras com seus chefes. Na conquista, buscará alguém com ideias e desejos parecidos com os seus e, se achar, vai ser namoro na certa. Se você já vive uma relação estável, pode descobrir ainda mais afinidades com seu amor.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Emoções intensas esperam por você nesta quarta-feira, leonina. Se você deseja mudanças, faça a sua parte para que as coisas aconteçam. Outra possibilidade é você ser surpreendida por mudanças no trabalho. Encare os desafios como oportunidades de evoluir e mostre que está preparada para se adaptar a qualquer situação. À tarde, a Lua chega à Casa 9, aumenta sua fé e seu otimismo. No campo sentimental, sua sensualidade continua acentuada e você vai envolver quem quiser com seu charme, seja na paquera ou na vida a dois. Com os desejos à flor da pele, invista na intimidade e surpreenda seu amor.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

As parcerias continuam favorecidas, então, mantenha suas alianças no trabalho e some forças com os colegas pelos projetos e objetivos em comum. Ainda assim, você também pode ter que lidar com algumas rivalidades, principalmente se surgir uma oportunidade de promoção. Não deixe nada abalar a sua confiança e siga firme em direção aos seus ideais. Plutão na Casa 5 garante sorte e criatividade para você contornar os obstáculos. À tarde, a Lua chega à Casa da Sedução e deixa os seus desejos à flor da pele. Você vai se sentir mais atraente e sensual, o que deve apimentar as paqueras e o romance.

Libra (de 23/9 a 22/10)

O céu indica um dia cheio de compromissos e de bastante trabalho para você. Dedique-se às tarefas com disciplina e responsabilidade, mas sem se sobrecarregar com estresse e preocupações. Respeite seus limites e mantenha hábitos saudáveis para proteger a sua saúde. Evite tomar remédios por conta própria, principalmente se não tiver certeza do que tem: vá ao médico. À tarde, talvez tenha que resolver alguns assuntos de casa e família. Confie em seus instintos. A Lua chega à Casa 7 e envia novas vibrações para o romance. Bom momento para iniciar um namoro, falar em casamento ou fortalecer a união.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Lua e Netuno iluminam seu paraíso astral, trazendo sorte, criatividade e alegria para o seu dia. Você também estará mais carinhosa e atenciosa com as pessoas ao seu redor. Seu alto-astral vai contagiar os colegas e deve deixar o ambiente no trabalho mais leve a prazeroso. Explore a sua boa lábia para agradar e convencer as pessoas. Cheia de charme e simpatia, você vai conseguir o que quiser. O trabalho pode exigir mais à tarde: encare com disciplina. Explore seu charme e carisma para atrair e encantar alguém na paquera. Se você já tem seu par, cubra seu amor de carinho e abuse da sedução.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Que trabalha em casa ou com parentes vai se sentir mais confiante para cumprir as tarefas e buscar seus objetivos. Também contará com boas oportunidades de ganhar dinheiro e garantir mais segurança material à família. Se não é o seu caso, talvez você queira mais estabilidade no emprego e deve usar todo seu conhecimento para isso. À tarde, seu astral ficará mais leve e tudo vai parecer mais fácil. A Lua traz sorte: faça uma fezinha. Seu charme também ganhará reforço e as paqueras devem render boas surpresas. Esqueça o que passou e olhe ao seu redor. A dois, supere velhas mágoas e invista no romantismo.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Lua e Netuno podem deixar você um tanto distraída. Você está sonhadora e vai se pegar viajando em vários momentos do dia. Também deve ter cautela para não dispersar em bate-papos longos demais no trabalho. Procure manter o foco nas tarefas para não atrasar suas entregas. Plutão deve ajudá-la a manter a objetividade, além de intensificar seu lado mais perseverante. Boa sintonia com a família à tarde. Nas paqueras, converse para conhecer melhor o alvo e deixe claro o que quer, sem falsas promessas. Na união, evite insistir em discussões de relação. Converse sim, mas depois de esclarecer, esqueça!

Aquário (de 21/1 a 19/2)

O céu pede mais atenção às finanças. Lua e Netuno podem fazer você perder um pouco o controle dos gastos, principalmente ao ver promoções, crediários ou ao usar o cartão de crédito. Cuidado para não cair na armadilha das prestações e assumir dívidas maiores do que pode pagar depois. Faça as contas direitinho. À tarde, a Lua na Casa 3 pode trazer boas ideias e acordos. A Lua também deve trazer novos estímulos para as paqueras. Você estará mais extrovertida e comunicativa e vai se aproximar facilmente do alvo. Na união, afaste o ciúme e esclareça qualquer dúvida com uma boa conversa.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Esta é uma fase de muita inspiração para você. Tudo indica que vai se concentrar ainda mais em seus sonhos e projetos para o futuro. Porém, não basta imaginar, desejar e fantasiar. É preciso arregaçar as mangas, criar as oportunidades e fazer acontecer. Busque o apoio de amigos e trabalhe em equipe para alcançar mais rápido os seus objetivos. A Lua enviará novas vibrações para o seu bolso à tarde: se liga nas oportunidades. Nas paqueras, você vai encantar todo mundo com seu jeito amoroso e sensível. Pode se envolver com alguém da turma. A dois, valorize o companheirismo e afaste o ciúme.

Confira as previsões anteriores para o seu signo.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.