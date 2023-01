Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Trabalhar em equipe e poder contar com o apoio dos colegas fará você se sentir mais segura no emprego hoje. Principalmente se tiver junto de pessoas mais experientes e responsáveis. Urano de volta ao movimento normal pode trazer algum alívio para suas preocupações com as finanças, mesmo assim, não gaste com bobagens. À tarde, respeite o desejo de ficar mais quieta no seu canto, principalmente se seu trabalho exigir mais concentração. Pode pintar um clima romântico e sedutor com alguém da turma ou atração por uma pessoa misteriosa. Na união, estimule o companheirismo e fortaleça a confiança.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Você vai iniciar a semana muito confiante e empenhada em alcançar seus objetivos. Vai priorizar a carreira e lutará com toda garra para ganhar o reconhecimento dos chefes. Se surgir uma chance de promoção, você será uma das primeiras a manifestar seu interesse. À tarde, a Lua na Casa das Associações deve ajudá-la a encontrar bons aliados para seus projetos: faça parcerias e acordos. O astro também estimula suas amizades e sua vida social. Aceite convites para sair e use seu charme para atrair novas paqueras. Pode se envolver com alguém influente. Na vida a dois, bom dia para fazer planos com seu amor.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Os astros despertam em você uma vontade enorme de progredir, de buscar novos horizontes para sua vida ou crescer na profissão. Um bom caminho para isso é investir nos estudos, então, procure cursos, palestras e livros com os quais possa aprender e se aperfeiçoar. Outra boa dica é passar mais tempo perto de colegas mais experientes, observar, trocar ideias e seguir o exemplo deles. O desejo de conquistar o sucesso só vai aumentar, então, mostre o seu potencial. Na conquista, você poderá se encantar por alguém de outra cidade ou cultura. No romance, vai sentir a sintonia aumentar e se fortalecer.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Vários astros se concentram na sua Casa 8 e dão força para você encarar alguns desafios. Pode ser um bom momento para investir nas mudanças que você deseja. Só evite tomar decisões apressadas. Saturno recomenda um bom planejamento para não ter do que se arrepender depois. À tarde, você vai se interessar por tudo que possa contribuir para melhorar o seu currículo. Faça cursos e aprenda tudo que puder. Se depender de charme e sensualidade, seu sucesso está garantido na conquista e no romance. Quem vive uma relação tensa pode querer terminar e se libertar. A dois, sedução e desejos vão esquentar.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Procure se unir aos colegas no trabalho. Os astros iluminam a sua Cada das Alianças e avisam que a união de esforços vai garantir resultados melhores para todos e será mais fácil alcançar seus objetivos. Aliás, Urano volta ao movimento normal e você vai sentir que o caminho para o sucesso está mais fácil. Aproveite a boa fase e mostra o seu potencial. À tarde, podem ocorrer algumas surpresas ou mudanças. Mostre que sabe se adaptar. Vários astros estimulam o romance e aumentam o seu desejo de assumir um compromisso. A Lua também realça a sua sensualidade e deixa seus desejos aflorados.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Você inicia a semana com ótimo pique para cumprir suas tarefas de rotina. Vai mostrar muita responsabilidade e disciplina no trabalho, o que sempre agradar seus chefes. Se você pensa em investir mais no seu crescimento, é um bom momento para procurar cursos ou aprender com colegas mais experientes. A Lua indica que você poderá fazer parcerias e acordos bem positivos à tarde. Na paquera, você vai buscar afinidades e talvez prefira se envolver com alguém que já conhece. À tarde, a Lua enviará novos estímulos à vida a dois e você vai sentir mais cumplicidade com a pessoa amada.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Tudo deve fluir muito bem para você neste início de semana. Os astros indicam uma fase de muita sorte, entusiasmo e conquistas – em todos os setores. Além de se entrosar bem com todo mundo, você vai motivar os colegas com seu alto-astral. As tarefas vão parecer mais fáceis e você terá todo apoio do céu para colocar o seu serviço em dia. A Lua também incentiva você a cuidar melhor da sua saúde, agendar consultas e exames preventivos. Use e abuse do seu charme e simpatia para se dar bem nas paqueras ou para deixar o romance mais apimentado.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Assuntos domésticos deverão exigir a sua atenção no início do dia. Você vai se sentir mais responsável pela família e deve resolver as coisas para poder se concentrar melhor no trabalho depois. Quem trabalha em família pode contar com um dia bastante produtivo. Cuidado para não ser exigente ou autoritária demais. Vai conseguir tudo mais facilmente se for gentil e apostar no jeitinho. A Lua na Casa 5 indica boas novidades nas paqueras a partir desta tarde. Pode iniciar um namoro. Quem já vive uma relação e enfrentou alguns desafios vai sentir mais firmeza na união. Evite remoer o que passou.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Urano volta ao movimento normal e afasta algumas tensões que rondaram o seu trabalho nos últimos tempos. Ao mesmo tempo, vários astros vão aumentar o seu poder de comunicação. Procure participar mais das conversas no trabalho, dê ideias e defenda seus projetos. Será mais fácil dialogar com clientes e fechar bons acordos. Fase positiva, também, para quem procura emprego: vai arrasar nas entrevistas. Papos descontraídos serão seu trunfo para se aproximar de alguém na conquista. Antes de investir numa reconciliação, avalie se vale mesmo a pena. A vida a dois pede mais diálogo e harmonia.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

A passagem de alguns astros pela sua Casa das Finanças deve despertar em você uma vontade maior de ganhar dinheiro e melhorar de vida. Isso será um estímulo e tanto para você buscar novas formas de faturar. Fique ligada nas oportunidades, mas pesquise também algumas coisas lucrativas que você pode fazer. Use a sua criatividade, troque ideias, busque bons conselhos. Na área afetiva, Urano vai renovar o seu entusiasmo e indica boas surpresas na conquista. Converse e diga logo o que procura. No romance, capriche na sedução e cuide bem do seu amor, sem apelar para cobranças ou ciúme. Valorize o diálogo.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Lua, Vênus e Saturno em Aquário destacam os pontos mais fortes do seu signo. Você vai se sentir triplamente confiante para cumprir seus compromissos e investir nos seus ideais. Urano volta ao movimento normal e alivia algumas tensões em família. Também alivia algumas emoções que você guarda só para si. À tarde, o céu traz novos estímulos para suas finanças: vigie as oportunidades de aumentar seus ganhos. Na conquista, agir naturalmente será o melhor jeito de atrair alguém que realmente combine com você. Se você já encontrou o seu par, valorize e demonstre todo o seu amor.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Você vai começar o dia vem emotiva. Alguns astros infernizam seu astral e recomendam que você seja muito cautelosa para não cair nas artimanhas de gente falsa e oportunista. Confie na sua intuição, que está bem acentuada. À tarde, a Lua em Peixes renova sua energia, disposição e autoconfiança. Diga o que pensa, mas com jeitinho para não se envolver em conflitos. Quem está livre pode se envolver com uma pessoa que já é comprometida. Se quiser manter o romance em segredo, não comente com absolutamente ninguém. No romance, procure investir mais na cumplicidade. Não esconda o que sente.

