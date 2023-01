Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Você pode ter uma boa oportunidade de conversar com seus chefes e negociar algumas melhorias ou mudanças no trabalho. Ou pode receber uma boa proposta para mudar de emprego, com chance até de faturar um aumento. Na hora do almoço, é possível que tenha alguns imprevistos ou gastos inesperados. É melhor não contar com os amigos para arranjar dinheiro, pois o céu indica que algo pode dar errado. Os astros indicam que você pode ter dificuldade em lidar com uma atração por alguém da turma. Dê tempo ao tempo. Na união, planeje o futuro e invista na intimidade. Desejos à flor da pele.

Touro (de 21/4 a 20/5)

A Lua na Casa das Alianças indica que você vai se dar muito bem em parcerias, sociedades, trabalho em equipe ou estudos em grupo. Claro que é importante saber dialogar, negociar e fazer acordos, então controle a sua teimosia e saiba a hora de ceder. Valorize a troca de ideias, pois você poderá aprender coisas muito valiosas para o seu progresso. No meio da tarde, tensões poderão surgir – resolva com jeitinho, em vez de se impor. Com Vênus na Casa 10, você vai caprichar no visual. Romance com alguém influente indica desafios. A dois, se surgirem divergências, contorne e fale dos projetos em comum.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Você contará com ótimo pique para encarar o trabalho e dar conta do seu serviço. Também pode aproveitar uma brecha para dialogar e propor algumas mudanças, seja para facilitar a realização das tarefas ou para melhorar um pouco suas finanças. À tarde, sua produtividade será maior se você trabalhar sozinha, num canto sossegado, principalmente se tiver que fazer algo que exija mais concentração. Alguém que convive regularmente com você pode revelar uma atração e o céu envia boas vibrações. Não deixe a vida a dois cair na rotina. Use sua criatividade e programe algo bem romântico para o casal.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Você vai iniciar a semana cheia super confiante e entusiasmada. Converse com os colegas, motive as pessoas e some forças para conquistar seus objetivos. Além de contar com ótima sintonia em parcerias e sociedades, você vai esbanjar criatividade e pode ter ideias incríveis para, capazes de mudar o seu futuro. Anote tudo para não esquecer. Só fique longe de negócios arriscados para não perder dinheiro. Na paquera, a Lua no seu paraíso astral indica novidades , junto com Vênus na Casa 8, promete turbinar a sua sensualidade. Bom dia para iniciar um namoro ou para apimentar as coisas no romance. Seduza!

Leão (de 22/7 a 22/8)

O céu envia boas vibrações para quem trabalha em casa ou em negócios de família. Seja qual for o seu emprego, você vai querer mais segurança. Procure mostrar o que sabe e fale da sua experiência se tiver uma oportunidade para isso. Agora, cuidado para não parecer conservadora demais: mostre disposição para mudar e se modernizar sempre que isso for sugerido pelos chefes. Evite se indispor com parentes à tarde – saiba dialogar. No amor, evite insistir numa relação ou reconquista que não tem mais conserto. Se a união vai bem, evite brigar por questões de casa e família. Zele pela harmonia.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Lua e Mercúrio deixam você mais extrovertida. Você estará mais falante e vai se sentir mais à vontade para participar das conversas, expor suas ideias e suas opiniões. Você também pode explorar mais a sua simpatia para conseguir o que quer. Confie na sua boa lábia para convencer as pessoas, fazer bons negócios e se relacionar bem com todo mundo. Bom momento para investir nos estudos: busque cursos para o seu aperfeiçoamento. Cuidado com desentendimentos à tarde. Na paquera, puxe papo para conhecer melhor o alvo. Na união, converse bastante, mas adie um assunto mais tenso e delicado.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Você vai começar a semana focada nas finanças. Se você quer aumentar seus ganhos, pense nas coisas que você sabe fazer bem e explore seus talentos: pode lucrar com uma receita de família, com algum artesanato, com algum produto caseiro, por exemplo. Também é um bom momento para rever e cortar alguns gastos, pensando em se livrar de dívidas e ter mais segurança. No amor, você vai querer alguém para chamar de seu e dificilmente vai se interessar por lances passageiros. Se você já encontrou sua cara-metade, valorize. Invista em programas românticos e não perca tempo com ciúme ou brigas.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

A Lua na Casa 1 intensifica os pontos mais fortes do seu signo. Aposte na sua força e determinação para batalhar pelas coisas que você deseja. Mas procure controlar as suas reações e emoções, que também estarão mais intensas nesses dias. Lembre-se de que, nos relacionamentos em geral, é muito importante saber ouvir e negociar. A boa notícia é que Mercúrio na Casa 3 ajudará você a valorizar o diálogo. Seja qual for a situação, mantenha a calma e converse para esclarecer as coisas. Jogue charme e puxe papo na conquista. A dois, fuja de brigas. Invista na sedução e nos momentos de privacidade.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Se você anda preocupada com grana ou com dívidas, conte com o apoio de Mercúrio para pensar em novas formas de ganhar dinheiro e incrementar seus ganhos. O astro pode ajudá-la a ter boas ideias para faturar. Claro que a grana virá do trabalho e você talvez você tenha que se sacrificar um pouco para atingir seus objetivos. Porém, respeite seus limites e evite se sobrecarregar para não prejudicar a sua saúde. À tarde, cuidado para não confiar nas pessoas erradas e se envolver em intrigas. Pode se envolver num romance secreto. A dois, melhore o diálogo e esclareça qualquer dúvida ou mal-entendido.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

A Lua na Casa das Associações indica que você deve trabalhar em equipe e buscar aliados para alcançar seus objetivos. Lua, Mercúrio e Urano deixam sua mente a mil por hora e até você vai se surpreender com suas ideias criativas. Bom momento para modernizar algumas coisas na sua vida, seja no trabalho ou no visual. Se você está livre, o céu indica que vai se jogar nas paqueras, com todo seu charme, carisma e bom papo. Há boas chances de iniciar um namoro e, de quebra, garantir novas amizades. Fase de muita sintonia na vida a dois, boas conversas e muito romance. Só controle a possessividade, ok?

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Você vai iniciar a semana focada na sua carreira e em suas metas mais ambiciosas. Mercúrio na Casa 12 avisa que você deve seguir a sua intuição e manter seus planos em segredo. Só revele suas ideias e seus projetos quando sentir que está diante de quem realmente pode dar uma força. Parentes poderão se opor aos seus objetivos – ouça opiniões e conselhos, e reflita sobre eles, sem brigar. À tarde, evite bater de frente com algum chefe ou autoridade – seja gentil. Aliás, gentileza, charme e simpatia serão seus trunfos na paquera e também devem ajudá-la a contornar algumas divergências no romance.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

A Lua abre a sua mente e garante muita disposição para você buscar o seu progresso. Bom momento para fazer cursos, aprender e informar-se sobre tudo que acontece ao seu redor. Mercúrio estimula o trabalho em equipe e avisa que você deve investir na troca de ideias e na troca de conhecimentos – ensine o que sabe e aprenda com os colegas. Pode ter novidades em um assunto de Justiça. No amor, você vai se importar mais com a personalidade do que com a beleza e vai conversar muito para achar quem combina com você. Aprofunde o diálogo e a sintonia na união. Cuidado com as tentações.

