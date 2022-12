Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Seu signo é do tipo que quer tudo para ontem e nem sempre presta atenção nos sinais da intuição, mas hoje vale muito a pena seguir seus instintos, principalmente porque você pode tirar a barriga da miséria. Pode ter insights e impressões certeiras ao lidar com dinheiro, além de contar com um faro apurado para negociar e faturar. Só convém ficar na sua e não tocar em assuntos que precisam de sigilo e discrição. No trabalho, vai se sair melhor em atividades isoladas e individuais. Se está no vale dos solteiros, há chance de conhecer alguém através de parentes e o bom é que pode dar match! Com o mozão, curtir as delícias da intimidade no conforto do lar e longe do mundo promete ser sensacional.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Touro, meu cristalzinho, prepara porque chegou a hora de você realizar seus sonhos! Hoje só tem energia boa rolando entre os astros e eles avisam que as suas chances de lacrar e lucrar são nítidas. Vênus e Netuno garantem sucesso em novas empreitadas e viagem a trabalho pode carimbar seu passaporte para o progresso, rendendo ótimos contatos. Mas para não ficar apenas imaginando conquistas, melhor ir logo atrás do que quer e confiar nas suas habilidades para realizar as suas esperanças. Pode aguardar uma noite animada e vibes excelentes nos relacionamentos, especialmente com amigos e o mozão. Você vai se sentir nos braços da felicidade com o love e se está na pista tem tudo para fisgar um peixão.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Tô vendo aqui que o seu lado ambicioso se fortalece e você tem tudo para conquistar mais prestigio e reconhecimento, minha consagrada! Hoje os astros te ajudam a identificar boas oportunidades profissionais e realçam seus talentos criativos, mas aconselham a botar os pés na realidade em vez de focar no que está distante. Traçar metas mais concretas e viáveis para o momento será a melhor tática para chegar logo aonde quer. Pode alcançar uma vitória importante até o final da tarde. No amor, deve pintar um clima de atração e seducência com alguém que encontra sempre, ainda mais chefe ou colega de trabalho. Se você tem um xodó, aproveite para bolar um programinha diferente e espantar a rotina da relação.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Quer notícia boa, minha caranguejinha? Não tenho uma, mas várias e o céu tá lotado de aspectos positivos hoje, sinal de que os seus caminhos ficam abertos e você pode alcançar grandes conquistas na vida pessoal, profissional e financeira. É pra glorificar em pé e mudanças benéficas devem surgir já nas primeiras horas da manhã, quando você vai mandar bem em suas iniciativas. Contatos com assuntos e pessoas diferentes e distantes podem te colocar frente a frente com algo novo e muito promissor. Também pode esperar uma noite espetacular e surpresas deliciosas na paixão. Há belas chances de engatar o namoro dos sonhos com um crush especial. União blindada e clima de puro romantismo com o love.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Em contagem regressiva para o Réveillon, bebê? Do jeito que seu signo gosta de uma festa, não duvido! Só que antes será preciso focar nas responsabilidades de trabalho e dar atenção extra para os assuntos de dinheiro. Mas não se preocupe porque as coisas vão fluir numa boa e você pode agilizar interesses que envolvam impostos, taxas, juros, divisão de bens e herança. Se tem pendências para resolver, aproveite o bom momento e não deixe nada para depois. Agora, é na paixão que as vibes mais estimulantes vão marcar presença. Seu charme e sensualidade ficam no modo turbo e vai ser difícil o crush resistir. Na relação a dois, terá energia de sobra para quebrar a cama com o mozão. Credo, que delícia!

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Virgem, minha consagrada, hoje os astros dão sinal verde para suas relações e estimulam suas parcerias profissionais. Háá grandes chances de fechar contrato lucrativo ou fazer associações vantajosas. Você vai agir com sua costumeira perseverança e organização, o que deve marcar pontos a seu favor com a chefia, mas também pode tirar ótimas lições ao se aliar com quem tem objetivos semelhantes aos seus. Trabalhar em equipe será a melhor pedida para alcançar interesses que sejam benéficos para todos. À noite, aproveite para reunir a galera, rever amigos e atualizar as conversas. No amor, seu charme vai arrasar e um envolvimento pode rumar rapidamente para algo mais sério. Astral mais romântico com o xodó.

Libra (de 23/9 a 22/10)

E aí, librianjo, pensando na cor da roupa que vai usar no Ano-Novo? Você gosta de se vestir bem e tem mais é que pensar nos looks, mas não perca muito tempo com isso. Os astros aconselham a se concentrar mais nos compromissos e responsabilidades, ao menos por enquanto. Hoje os interesses de trabalho pedem dedicação e convém encarar logo o que precisa ser feito. O bom é que sua vitalidade física tá on e você terá muita disposição para dar conta de tudo. Agora, as melhores vibes vão chegar ao anoitecer e surpresas maravilindas devem surgir na vida amorosa. Pode encantar um colega ou se reaproximar de alguém que já teve papel destacado na sua vida. Doses fartas de carinho e cumplicidade com o mozão.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Todos os seus planos podem dar certo, a sorte vai te fazer companhia e o seu astral fica pra lá de protegido, bebê! A Lua segue no setor mais positivo do seu Horóscopo e só faz aspectos benéficos no céu, anunciando um dia feito sob medida para ganhar dinheiro, mandar bem no trabalho e arrasar nos contatos pessoais. O momento é ideal para ampliar sua rede de relações, expandir sua clientela e fechar o ano com a carteira recheada. Aposte alto nos seus dons e tire proveito das suas ideias criativas para colocar seus projetos em ação. O convívio com o mozão reserva alegrias e se está na pista vai receber enxurrada de likes. Passeios e diversões serão palcos de muita paquera e quem vai bombar é você.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Hoje você terá muito pique para cuidar dos seus interesses e vai render bastante logo nas primeiras horas da manhã. Aproveite para agilizar aquelas tarefas mais chatinhas e colocar todas as demandas do trabalho em ordem. Mas talvez não esteja muito a fim de se envolver com atividades movimentadas ou de frequentar lugares lotados de gente. Tanto no serviço quanto em casa, tudo indica que desejará se cercar de pessoas bem íntimas, pois atravessa um período que pede mais privacidade. À noite, seu astral dá uma animada e você pode ter notícias boas sobre um dinheiro que aguarda. Também vai curtir momentos gostosos com o love. Se está só, um crush disposto a se amarrar pode cruzar seu caminho e te encantar.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Se depender dos arranjos astrais que se formam no céu, hoje você está com tudo, Caprica! Esbanjará habilidade para se comunicar e vai mandar superbem em seus contatos pessoais e profissionais. Sua imaginação tá on, sua criatividade também e você pode ter excelentes ideias para viabilizar planos, projetos e outros interesses. Seu jeito mais articulado e expressivo deve garantir sucesso com comércio, marketing e atividades junto ao público. Mas as melhores vibes vão rolar no período da noite e aí sim você vai nadar de braçadas num mar de oportunidades, ainda mais na paquera. Pode ganhar o crush dos sonhos já nos primeiros papos. O romance também está blindado e não vai faltar sintonia com o mozão.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Com a Lua no setor do dinheiro e em harmonia com os astros, tudo indica que hoje você vai dar um 7×1 nos boletos e tirar o pé da lama, meu docinho de amora! Além de contar com ótimo traquejo para negociar e lidar com seus recursos, terá a companhia da sorte e pode vislumbrar boas oportunidades para ampliar os ganhos. Também vai se destacar na profissão, saberá organizar o orçamento doméstico e deixar todas as contas em ordem antes do ano acabar – ô coisa boa! Se está na pista, a noite será intensa e há chance de se envolver com alguém que é alvo de muita paquera – o crush pode ficar aos seus pés! Na vida a dois, um clima de segurança emocional e aconchego vai comandar a relação com o love.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Quem é que está com tudo hoje? Sim, é você, meu cristalzinho! A Lua segue linda e poderosa no seu signo e só faz aspectos positivos com os astros, anunciando uma quarta-feira perfeita sem defeitos em todos os aspectos. A saúde tá abastecida de boas energias, suas qualidades vão ficar em evidência na carreira e você pode receber muitos elogios da chefia. Em matéria de dinheiro, as coisas também vão fluir numa ótima e há chance de receber um recurso extra: pode até realizar um sonho de consumo. As relações pessoais também estão protegidas e não vai faltar harmonia com parentes, amigos e o momozin. Noite com vibes espetaculares e promessas de muitas alegrias. Você e o crush podem dar um passo mais sério.

