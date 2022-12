Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

A Lua entra na fase Cheia e revela que você pode ter reações emocionais mais intensas. Também há tendência de ficar sem trava na língua e falar o que der na veneta, mas convém ter filtro e escolher bem as palavras para não provocar atritos. Manhã produtiva no trabalho e nos estudos, só tenha cautela com gente indiscreta e que gosta de uma fofoca. Hoje pode pintar aquela vontade de sair da rotina e fazer coisas diferentes. Até aí tudo certo, desde que fique longe de extravagâncias, pois a saúde pode dar uma balançada na parte da tarde. Se for às compras, não se iluda com as aparências. Astral estimulante no amor, mas há risco de tretas e isso vale tanto para a conquista quanto para o romance.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Prepara, porque o dia será dos mais agitados e você vai precisar de uma dose extra de paciência. O período da manhã traz boas promessas no lado profissional e financeiro, mas Sol e Marte alertam que a inquietação e a pressa podem atrapalhar, portanto, procure ir mais devagar para não trocar os pés pelas mãos. Cuide de um assunto de cada vez e melhore a disciplina para ter os resultados que deseja. À tarde, a recomendação é dobrar a cautela e não se deixar levar apenas pela boa fé. Pense duas vezes antes de emprestar nome, cartão ou dinheiro. Há possibilidade de se decepcionar com gente próxima, sobretudo do seu círculo de amizades. Clima instável na paquera e no romance – pegue leve na ciumeira, bebê!

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Eita, hoje você está com a tocha, hein meu cristalzinho? A Lua muda para a fase Cheia bem aí no seu signo e deixa você com vitalidade plena, querendo ferver, fazer e acontecer. Só não convém ir com muita sede ao pote porque a ansiedade tá no modo turbo e pode conduzir a atitudes precipitadas. O recado vale para os interesses de trabalho e dinheiro, mas também para os assuntos da sua vida pessoal, que devem ocupar o centro das atenções. Manhã de boa produtividade no serviço, mas a tarde será de altos e baixos. Nos relacionamentos, um pouco mais de tolerância e filtro nas palavras ajudará a evitar saias justas e perrenguinhos. Com o crush ou o mozão, exercite a sua empatia e tenha mais jogo de cintura para se dar bem.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Diz aí como está o coração, meu docinho de morango? Se depender das estrelas, hoje pode pintar uma onda de desassossego e não convém alimentar caraminholas. É hora de dar um chega para lá nas preocupações e cuidar com mais carinho do seu bem-estar físico e emocional. Concentre–se no trabalho para colocar tudo em dia, mas fique na sua e longe de fofocas. Alguém que inspira confiança e te deixa à vontade pode dar conselhos valiosos. Já à tarde, Lua e Netuno indicam tendência à dispersão e confusão, por isso, dobre as suas atenções em tudo que for fazer. Na paquera, o astral anda introvertido e talvez queira manter segredo do que sente. Espante as incertezas do romance e reforce o carinho com o love.

Leão (de 22/7 a 22/8)

O dia começa repleto de energia e altas doses de disposição com as vibes da Lua Cheia. A saúde se fortalece e você vai dar conta de tudo que pretende fazer. Manhã propícia para colocar as responsabilidades de trabalho em ordem e não vai faltar cooperação dos colegas. Mas os astros aconselham a ligar o radarzinho depois do almoço, quando pode se deparar com preju ou situações embaraçosas. Administre os interesses financeiros com mais rigor e tenha cuidado para não cair na conversa de quem promete lucros fáceis – pode ser cilada, viu bebê! Contatinhos ficam movimentados e o período será agitado no departamento amoroso, mas evite ir com muita sede para definir as coisas. Convívio com o xodó vai pedir mais tato.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Astral estimulante para trocar ideias com chefes, mexer os seus pauzinhos e buscar metas mais ambiciosas. Você vai esbanjar vitalidade para correr atrás dos seus interesses e sobressair profissionalmente. Também terá oportunidades para incrementar os ganhos e realizar bons negócios, mas vale ir com mais calma no período da tarde, quando o astral fica meio nebuloso e nem tudo pode fluir de acordo com as suas expectativas. Dúvidas e atritos vão rondar suas relações e talvez você tenha que se empenhar um pouco mais para se fazer entender. Mostre boa vontade para esclarecer tretinhas e reforce o clima de paz com as pessoas queridas, sobretudo o mozão. Paquera movimentada, mas rivais podem pintar na área.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Querendo dar um up no currículo, meu cristalzinho? Então aproveita as vibes astrais de hoje para investir em estudos, cursos, tutoriais e treinamentos. O momento é ideal para lapidar seus talentos natos e aperfeiçoar seus conhecimentos. Há boas perspectivas para mudar algo que deseja na vida e na profissão. Porém, sua impaciência está nas alturas e você precisará se equilibrar para não agir por impulso nem resolver as coisas na louca. À tarde, a saúde pode inspirar cuidados e não convém sair da sua rotina. No amor, pode pintar atração por pessoa mais velha ou que mora em outro lugar. Se já tem um mozão, é melhor colocar as diferenças de lado e recorrer à sua diplomacia libriana para desviar de tretas, valeu?

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

A Lua Cheia agita o seu Horóscopo e traz dicas para desapegar de coisas que não servem mais: nada de ficar acumulando, meu docinho de amora! Situações que não se sustentam ou não têm mais sentido na sua vida também entram nessa vibe, então, bora mergulhar mais fundo naquilo que deseja daqui pra frente, afinal, o anseio por transformação está no seu DNA escorpiano. Você vai contar com sua garra para enfrentar obstáculos e fazer andar o que está empacado. Manhã promissora para lidar com grana e engordar as suas economias, só precisará de mais foco e esperteza à tarde, quando imprevistos podem surgir. Na paixão, nem tudo pode ser o que parece, mas você terá seducência de sobra para atrair e conquistar.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Tudo certinho, meu consagrado, minha consagrada? Se não tá vai ficar! Ao menos é o que diz a Lua Cheia, que manda excelentes estímulos para você formar parcerias e alianças lucrativas e vantajosas. O período da manhã será perfeito para encher o bolso e cuidar de interesses comerciais, mas controle seu lado ansioso. Tenha cautela para não meter os pés pelas mãos ou pode colocar boas chances a perder. Trabalho flui melhor até o meio dia, porém, distrações tendem a atrapalhar na parte da tarde. Zicas e confusões com parentes e pessoas próximas e o mozão também estão no radar – muita calma nessa hora para não brigar, bebê! Namoro recente ganha estímulos e pode decolar, só não convém apressar o crush.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Boas promessas marcam presença logo cedo e a manhã dessa quinta-feira será ideal para o seu progresso, cabrinha! Lua e Saturno impulsionam seus interesses e você não vai medir empenho para chegar aonde quer. Os frutos da sua dedicação no trabalho virão em forma de dinheiro, mas procure agir rápido porque o astral muda na parte da tarde e contratempos podem surgir. O conselho é ser mais tolerante com quem convive e trabalha para evitar atritos e dores de cabeça. A saúde também vai pedir atenção depois do almoço e não convém exigir demais do seu organismo. Já no amor, se criar muitas expectativas pode acabar se decepcionando, bebê! Vale conhecer melhor o love antes de apostar todas as fichas.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Ótimas vibes chegam da Lua, que segue no seu paraíso, entra na fase Cheia e abre o dia em harmonia com Saturno, favorecendo seus interesses, contatos e relacionamentos. Os esforços que você empreender vão trazer resultados concretos para o seu bolso e o período será dos mais produtivos em tudo que fizer. Só não baixe a guarda na parte da tarde, quando há tendência de cometer enganos, se envolver em confusões e abusar nos gastos. Muita calma nessa hora para não tomar decisões impensadas que podem te levar a arrependimentos e frustrações. Os assuntos do coração ficam protegidos pela manhã e seu charme vai brilhar, mas não espere muito ao longo do dia: tretinhas podem surgir com o crush ou o mozão.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Intuição é um dos pontos fortes do seu signo e é com esse dom que você vai contar hoje para se livrar de abacaxis, bebê! Seus instintos estão em alerta, ajudarão a vencer desafios e vão indicar as melhores decisões, seja em qual assunto for. Trabalhos que dependem apenas da sua dedicação e podem ser feitos sem a participação alheia são os mais indicados para hoje, mas tenha cautela para não perder o foco e o ânimo à tarde. Perrenguinhos e mal-entendidos com familiares e pessoas próximas podem mexer com o seu astral e interferir até no seu bem-estar – cuide-se bem! Com o mozão, invista em um programinha íntimo para fortalecer a relação. Paquera pode deixar a desejar, mas dias melhores virão, peixinha!

