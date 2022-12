Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Pesquise preços antes das compras. Você terá melhores resultados em negociações comerciais no período da tarde, que também favorecerá comunicações, contatos e deslocamentos. O dia será repleto de novidades e de informações úteis. Esclareça dúvidas, vença burocracias e discuta contratos com facilidade e rapidez. Se tiver irmãos, encare conversas delicadas com leveza e diminua conflitos.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Aproveite o período da manhã para cuidar das necessidades pessoais, investir na sua imagem ou compartilhar conteúdos relevantes nas redes sociais. À tarde, você poderá ter boas chances na área financeira; fique de olho nas oportunidades profissionais ou em promoções nas compras. Valerá também repensar padrões de consumo e economizar para o futuro. Evite gastos por impulso.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Comece o dia sem pressa; o período da manhã estará sujeito a distrações e atrasos. Verifique a agenda e evite esquecimentos. Aproveite esta tarde para cuidar da beleza e das necessidades pessoais. Com Lua em seu signo, emoções estarão amplificadas. Jogue a autoestima para cima, acredite nos sonhos e realize seus desejos! Uma amizade apoiará seus projetos e decisões.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Aumente a sintonia com sua força interior e encontre respostas dos questionamentos íntimos e existenciais. Meditação, terapia, contato com a natureza e planos de viagem despertarão seus melhores sentimentos. Sonhos ganharão contornos nítidos. Conte também com a intuição, que servirá de bússola em novos rumos. A partir de hoje, Mercúrio facilitará o diálogo e o entendimento dos cancerianos no amor.

Leão (de 22/7 a 22/8)

A partir de hoje, Mercúrio trará mais organização cotidiana e agilidade nas comunicações de trabalho. Conversas com amigos inspirarão ideias de projetos e planos de viagem. Aceite um convite de longe e una o útil ao agradável. Mudar de ambiente nesta época será uma boa opção para descontrair e rever amizades. A ansiedade estará grande e será difícil prever o futuro: curta o momento e reinvente a vida!

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Caminhos para o futuro e plano de carreira ficarão mais claros. Aproveite o dia para brilhar na profissão e aumentar a popularidade. Se deseja uma grande mudança de vida, você encontrará condições favoráveis. Uma proposta de trabalho virá na direção dos sonhos. Um reencontro despertará fantasias românticas; embarque num clima mágico no amor!

Libra (de 23/9 a 22/10)

Boas notícias de longe desenharão um cenário positivo para o futuro. O dia trará otimismo e perspectivas animadoras no trabalho ou nos estudos. Aproveite para se inscrever num curso ou iniciar um processo de seleção, vencer uma concorrência, passar num exame ou aprovar um projeto. Valerá também marcar presença nas redes sociais e ampliar as comunicações. Prestígio em alta!

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Um mergulho nos sentimentos iluminará caminhos de maior estabilidade e reestruturações de vida. Este será um bom momento para planejar mudanças e resolver assuntos de família. Você poderá voltar atrás em decisões tomadas no passado e recuperar perdas. Mantenha a saúde equilibrada com atividade física regular e cuidados de alimentação. Evite exageros.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

O orçamento ficará mais equilibrado a partir de hoje. Planeje compras, pagamentos e investimentos. O foco nos assuntos práticos trará resultados tranquilizadores. Espere por novidades e clima carinhoso no amor a partir desta tarde. Planos da vida a dois trarão empolgação. Soma de forças com o par na realização de um sonho reforçará a união. Imprima mais emoção nos relacionamentos.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Objetivos pessoais ficarão mais definidos com a entrada de Mercúrio em seu signo, que também aumentará o poder de comunicação e movimentará a vida. O dia trará novidades de trabalho e mais agilidade para resolver coisas práticas com eficiência. Valerá também cuidar da saúde, fazer exames médicos ou iniciar uma dieta equilibrada e atividades que promovam bem-estar. Encerre um ciclo.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Aproveite o período da manhã para dar atenção à família, ao conforto e aos sonhos. A partir desta tarde, assuma o protagonismo num novo projeto, brilhe e conquiste relevância. O dia trará conquistas e alinhamento com seu grupo. Amplie discussões e agilize resultados. Criatividade e soluções originais não faltarão. Demandas dos filhos e responsabilidades aumentarão nesta fase.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Relações profissionais continuarão aquecidas: dê continuidade aos contatos recentes e crie novos vínculos. O dia trará autoestima e confiança no futuro. Um projeto da casa ainda passará por revisão. Descubra novidades e soluções alternativas para diminuir custos e ganhar agilidade. Expectativas se cumprirão, mesmo com atrasos causados por Marte retrógrado. Família será prioridade hoje.

