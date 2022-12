Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Dezembro chegou, bebê, mas a manhã traz uma vibe inquieta e convém se empenhar para não perder o foco. Distrações e preocupações podem surgir do nada, mas com empenho e concentração, você vai deixar tudo em ordem no trabalho. Suas atividades vão render mais se forem feitas com sossego, só não conte muito com ajuda alheia. Uma pitada de tranquilidade deve favorecer sua saúde e elevará seu bem-estar. A parte financeira vai exigir juízo – segure os gastos, Áries! Tarde mais positiva e proveitosa para estreitar relações com chefes e pessoas influentes. Paquera sem grandes surpresas, mas colega pode atrair seu interesse. Noite acolhedora no romance, ideal para curtir chamego com o mozão.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Paciência é seu ponto forte e você tem mais é que se valer desse seu dom para driblar possíveis contratempos pela manhã, meu cristalzinho! Planos podem esbarrar em imprevistos e não convém depender de ninguém. Você vai se sair melhor se cuidar dos seus interesses, voltar as atenções para o serviço e não perder tempo com outros assuntos. Mas sua intuição estará afiada e será uma ótima aliada, principalmente na hora de negociar e lidar com dinheiro. Planos para o futuro recebem bons estímulos à tarde e ideias criativas devem pintar. Paquera com boas vibes à noite: alguém que conhece pode inspirar novas emoções. A vida a dois também fica protegida e os momentos com o love têm tudo para agradar.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Marte segue o rolê em seu signo, mas se estranha com a Lua logo cedo, pedindo mais calma e tolerância para não trocar os pés pelas mãos, geminiangel. Faça as coisas sem tanta afobação e evite discutir com quem o seu santo não bate muito. Hoje a pedida é agir com jogo de cintura e não forçar a barra nem teimar com quem convive e trabalha. Em compensação, o clima melhora ao longo da tarde e você pode ter resultados satisfatórios, com bom retorno na vida profissional e financeira. O amor começa o dia num astral meia boca, mas recebe vibes positivas à noite e há sinal de sucesso nos contatinhos. No romance, é hora de deixar de lado as diferenças e rusguinhas: dê mais valor para a integração.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Quer começar o dia e o mês com boas promessas? Então estabeleça prioridades e faça uma coisa de cada vez, meu cristalzinho! A vontade de abraçar o mundo pode ser grande, só que há risco de dispersar suas energias em vários assuntos e não concluir nenhum. Lua e Netuno realçam as suas habilidades criativas, mas outros astros alertam que chateações e imprevistos podem rolar na parte da manhã. Melhor manter a discrição e não comentar detalhes da sua vida, ainda mais com quem não conhece direito. Tarde mais positiva no trabalho, na saúde e no lado material. Contatinhos favorecidos à noite, quando um crush novo pode se aproximar. A relação com o xodó também fica mais positiva no mesmo período.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Vai com calma na alma e não tenha pressa para resolver o que precisa, minha consagrada, meu consagrado! Hoje o conselho das estrelas é estudar bem o terreno, avaliar as possibilidades e só tomar decisões se sentir segurança. Você pode se sair melhor se apostar em seu próprio taco e seguir a sua intuição ao invés de ouvir gente palpiteira. Finanças, amor e trabalho com vibes instáveis pela manhã, mas tudo melhora a partir da tarde e aí sim você terá mais chance de conseguir o que ambiciona. O clima esquenta nos assuntos do coração e pode pintar uma boa química com um contatinho que gosta de sensualizar. Intimidade com o mozão ganha ares mais vibrantes e deve ficar cheia de desejo à noite.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Quintou com recadinhos importantes dos astros para os seus interesses de trabalho e recomendações explícitas para pegar leve nos gastos. Desafios podem surgir, mas se você explorar a disciplina e perseverança que herdou do seu signo, vai tirar de letra. Não convém esperar muito apoio e cooperação dos outros pela manhã, já a tarde será bem mais positiva nas relações pessoais, profissionais, em parcerias e atividades em equipe. Boas chances de sucesso para quem procura emprego – contratação pode pintar. O amor começa o dia com altos e baixos, mas as coisas engrenam a noite e a paixão vai brilhar. Ótimas vibes para conquistar o crush e firmar o namoro. Clima de carinho e romantismo com o xodó.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Librianjos entram em dezembro com muitos planos e expectativas, mas será preciso ir devagar para não agir de forma precipitada. Hoje é melhor baixar um pouco a bola e fazer o que já estava programado, sem inventar muita moda. Uma pitada extra de diplomacia será necessária nas relações profissionais e a dica é não misturar assuntos pessoais com os interesses de trabalho. Chateações e tretinhas amorosas podem mexer até com o seu bem-estar, mas o astral melhora depois do almoço. As finanças também ficam mais favorecidas no período da tarde. As vibes mais positivas vão rolar à noite e aí sim você vai se entrosar numa ótima com o love. Está na pista? Lance com colega pode reservar emoções intensas.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

A Lua pisciana traz sorte, carisma e realça os seus talentos, meu cristalzinho, mas fica em atrito com alguns astros nas primeiras horas do dia e liga o alerta de treta, portanto, convém ir devagar no período da manhã. Muita calma nessa hora para não se meter em rolos, gastar dinheiro sem necessidade nem atrair zicas com quem convive e trabalha. Será melhor focar nos deveres, controlar as reações e a vontade de falar umas verdades. Por outro lado, as coisas fluem numa boa a partir da tarde e gratas surpresas podem rolar. Seus encantos vão deixar o crush caidinho e a noite será perfeita sem defeitos para ganhar quem mexe com o seu coraçãozinho. Aguarde momentos agradáveis e prazerosos com o mozão.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Para entrar no último mês do ano com boas energias, valerá agir com mais tato e paciência, bebê! A quinta-feira começa meio azedinha e você deve ter cuidado com mal-entendidos, sobretudo com parentes, pessoas próximas e o mozão. O céu também alerta que tretinhas podem rolar no trabalho, portanto, é melhor ficar na sua e evitar conversas atravessadas. Você terá mais sucesso hoje se mostrar discrição e decidir as coisas por conta própria. Atividades feitas em casa vão render à tarde e as finanças recebem bons estímulos no fim do dia. Os também astros prometem uma noite mais positiva nos assuntos sentimentais. Clima de cumplicidade com o momozin e chance de reatar com alguém que ainda mexe com você.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Tudo certinho aí, Caprica? A Lua deixa seu jeito mais prestativo e sensível nesse início de mês, sinal de que você não vai pensar duas vezes para estender a mão e cooperar com as pessoas do seu convívio. Só não pode abusar da franqueza pela manhã porque há risco de cometer sincericídio e provocar mágoas – xô, torta de climão! Se tem uma atividade extra, trabalha em home office ou faz um bico, terá mais sucesso em suas iniciativas na parte da tarde, quando a saúde também deve ficar mais protegida. Compras, vendas e trocas estimuladas no mesmo período. Se está de olho em um crush, a noite será propícia para cair no papo e convencer seu alvo. No romance, saberá dar mais carinho e atenção ao seu xodó.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

O mês começa com novidades para o seu bolso e os astros revelam que os interesses financeiros vão concentrar as suas atenções. É hora de explorar sua intuição para farejar oportunidades e usar seus dons criativos para incrementar os ganhos. Mas não se deixe levar pelas aparências em compras e evite decisões imprudentes ao lidar com a sua grana. Manhã meio nervosinha nos contatos pessoais e profissionais, então se liga e escolha bem as palavras, bebê! À tarde, as coisas devem caminhar de acordo com os seus planos. A vida amorosa pode ser palco de instabilidades e nem tudo pode estar tão claro como você gosta, seja na paquera, seja no romance. Tenha mais paciência e reforce o diálogo com o love.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Quintou com a Lua brilhando no seu signo e as vibes que ela emana deixam seu jeitinho ainda mais sensível, além de elevarem seu carisma. Só não convém baixar a guarda no período da manhã porque você pode se deparar com bagacinhas. Será preciso melhorar a sintonia com parentes, pessoas próximas e também mostrar mais jogo de cintura e tolerância no ambiente de trabalho. Em contrapartida, o astral se firma de vez à tarde e ótimas energias devem marcar presença, favorecendo seus interesses financeiros e suas relações de amizade. Alguém que você conhece e admira pode despertar emoções intensas e o lance pode virar uma paixão promissora. Noite perfeitinha para curtir o que gosta em companhia do mozão.

