Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

A quarta começa animada e você pode ter boas surpresas, inclusive no trabalho. No final da manhã, porém, é melhor ficar na sua e redobrar a atenção com ideias e planos que parecem bons demais para ser verdade. Também será preciso cautela com quem tenta ser seu amigo de qualquer maneira. Corre que é cilada! A boa notícia é que a vibe melhora no final do dia e você poderá contar com o apoio dos amigos para o que precisar. Talvez seja preciso enfrentar alguma turbulência no romance, mas se estiverem em sintonia, darão a volta por cima. Na paquera, envolvimento recente promete fortes emoções e alguns desafios, que você vai tirar de letra!

Touro (de 21/4 a 20/5)

Sua ambição promete se destacar logo cedo e algumas mudanças serão mais do que bem-vindas para corrigir o rumo que vinha seguindo na carreira. Mas nem sempre dá pra ter tudo do seu jeito, por isso, redobre o cuidado com projetos em equipe. Atenção com críticas e cobranças que podem atrapalhar seu foco. Sonhar alto demais com um bônus ou promoção pode trazer problemas se você não colocar os pés no chão e agir de maneira realista com as tarefas. Os assuntos amorosos reservam desafios ao longo do dia. Melhor evitar programa muito agitado com o mozão se estiver sem paciência. Invista no visual se está a fim de alguém porque a aparência vai contar muitos pontos.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Pela manhã, pode ser divertido fazer planos para uma viagem, mesmo que não dê pra colocar em prática agora. Talvez não seja tão fácil se concentrar em tarefas de rotina no final da manhã, mas não se deixe abater. Você pode ter novas ideias no trabalho e, como o astral logo melhora, uma abordagem diferente a um problema do dia a dia pode render mais do que espera. Às vezes, um novo ponto de vista e um pouco de encorajamento faz toda a diferença. Tá na pista? Um contatinho de outra cidade que conheceu pelas redes sociais pode despertar interesse. Faça um esforço para ceder em algumas coisas com o mozão e fuja de críticas e cobranças.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

O dia começa agitado e podem surgir algumas mudanças inesperadas no trabalho, bebê. Mas não se preocupe porque você vai lidar com isso numa boa se seguir a sua intuição. A manhã será perfeita para se livrar de tudo o que anda incomodando nos últimos tempos, mas cuidado para não prometer mais do que consegue dar conta. Deixe para tomar as decisões mais importantes no final da tarde, quando o astral estará mais favorável aos seus interesses. Deixe as diferenças com quem ama de lado e adie uma discussão para outro momento. Com jogo de cintura, tudo se ajeito no romance! Já a paquera pode surpreender, ainda que a distância possa virar um problema mais tarde.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Você começa o dia com boa vontade para se entender com o pessoal de casa e pode estender esse astral cooperativo para o trabalho também. Só que, no final da manhã, um astral tenso com a família precisa de uma atenção especial para não virar briga. No trabalho, melhor agir com cautela apostar em tarefas em equipe. Pode ser mais sossegado trabalhar com os colegas com quem têm afinidade à tarde. Se anda pensando em sociedade, é hora de dar os primeiros passos. Na vida amorosa, driblar o ciúmes pode virar tarefa impossível, mas os astros darão uma mãozinha e nem isso deve abalar o romance por muito tempo. Por outro lado, um ex pode atrapalhar a paquera.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

O seu foco está voltado para o trabalho logo cedo, mas assuntos e tarefas domésticas podem disputar sua atenção. Há sinal de desafios no final da manhã se não tiver cautela com alguns relacionamentos. Nas redes sociais, atenção para não cair no papo de alguém que fez parte do seu passado, mas que talvez não esteja focando apenas no seu bem-estar no momento atual. A colaboração dos colegas pode ser importante para colocar as tarefas em dia antes do final do expediente. O romance pode perder um pouco o brilho por causa do ciúmes e das cobranças. Melhor não deixar a família palpitar demais também, inclusive sobre os seus contatinhos.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Você vai esbanjar charme e bom humor logo cedo, Libra, e pode até ter notícias de um contatinho pra animar a paquera. Preste atenção nas notificações do celular e nas redes sociais pra não deixar uma chance interessante escapar! Mas o astral pode pesar mais tarde e vale a pena ter cuidado com mal-entendido ou informação perdida no serviço. Melhor tomar cuidado, meu bem. Mas, ao longo do dia, as coisas melhoram e pode até colocar o trabalho em dia e agilizar algumas tarefas. Você vai encantar quem ama sem fazer esforço e pode aproveitar para driblar a rotina no romance, mesmo que tenha que inventar um programa mais casual à noite.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Se tiver que ficar em casa hoje ou se trabalha em home-office, a dica é dar aquela caprichada na casa e no seu canto pra deixar tudo do seu jeito. Tudo indica que pode conseguir uma grana com serviços ou produtos para o lar: mantenha o foco e vá em frente! Pena que nem tudo é perfeito e, no final da manhã, pode ter problema para controlar os gastos. Esconda a carteira, respire fundo e não saia por aí comprando tudo o que vê pela frente, bebê! A paquera conta com as melhores vibes à noite e você tem tudo para conquistar o coração de quem quiser. No romance, será preciso driblar a possessividade, mas logo as coisas se ajeitam. Pode confiar — e aproveitar!

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Você começa o dia com habilidade extra para conseguir informações importantes no trabalho, além de ter facilidade para fazer contatos e lidar com pessoas. Se não quiser problemas no final da manhã, vale a pena se desapegar do passado. Discutir com alguém da família também pode azedar seu humor, mas nada vai te abalar por muito tempo hoje. Aleluia! Depois do almoço, seu jeito prático entra em cena e ainda dará tempo de recuperar o tempo perdido. Aproveite essa energia toda para focar no que ficou pendente no trabalho. Tá na pista? Mensagem de um ex pode mexer com seu coração. A dois, é hora de acertar os ponteiros e pegar mais leve com o ciúmes.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Logo cedo, ouvir seu sexto sentido e encontrar o equilíbrio em suas ações são o caminho pra conseguir o sucesso financeiro que sempre sonhou. Pode surgir uma nova oportunidade de juntar uma grana, mesmo que seja preciso deixar outros assuntos em segundo plano e se arriscar um pouquinho. Só não vale exagerar na hora de sair da sua zona de conforto, Caprica. A comunicação segue em alta hoje e, embora possa ter um ou outro mal-entendido pelo caminho, você vai fechar o dia com saldo positivo. Seu jeito mais descolado pode fazer sucesso com os contatinhos, especialmente nas redes sociais ou app de paquera. Evite assuntos delicados com o mozão e tudo se acerta no romance.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Você começa o dia alimentando sonhos e correndo atrás de projetos interessantes, Aquário. Mas é melhor ter cuidado com atitudes impulsivas ou com o excesso de otimismo pra fugir de um prejuízo no final da manhã. Ao invés de gastar energia e recursos em algo irreal, foque no que realmente importa, tá? O astral vai melhorando ao longo da tarde e fica mais fácil definir novas metas no serviço e até conseguir uma grana extra. Com tanta coisa acontecendo, pode faltar tempo e energia para conquistar novos admiradores. Mas ainda vale dar uma olhada ao redor… Assuntos financeiros podem trazer tensão ao romance, mas tente driblar isso sem perder a paciência.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

A dica dos astros é apostar na discrição e ficar na sua logo cedo, sem perder de vista os seus interesses. Agir discretamente pode ser a melhor maneira de evitar confrontos e cobranças no serviço, especialmente com a chefia. Mas, se não tiver jeito, mantenha a calma e tente ceder em algumas coisas para encontrar um meio-termo e manter a paz. As coisas melhoram à tarde e é possível evitar aborrecimentos desnecessários se seguir os seus instintos. Se tem algum contatinho em vista, pode ser uma boa ideia dar o primeiro passo e deixar claro o seu interesse. Seu jeito doce e carinhoso tem tudo para envolver o mozão e animar os momentos a dois.

