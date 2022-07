Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Seu dia pode começar sem muitas novidades e você vai usar a sua determinação para cumprir as tarefas e os compromissos de rotina. No meio da manhã, Mercúrio chega ao seu paraíso astral e traz novos estímulos à sua vida. No trabalho, você vai surpreender chefes e colegas com ideias criativas e propostas interessantes. Também terá sorte em tudo que fizer e pode até faturar uma grana em jogos e sorteios. É uma ótima fase para quem deseja engravidar ou se aproximar mais dos filhos. A paquera promete bons papos e encontros deliciosos. Na união, a sintonia será deliciosa e vocês vão namorar muito.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Nem todos vão merecer a sua confiança, por isso, mantenha um pé atrás para não cair nas armadilhas de gente falsa ou golpista. Se quiser conversar, procure os parentes mais próximos, pois Mercúrio vai estimular bastante as conversas em família. Se você está sem emprego, pode ter boas ideias para ganhar dinheiro com algo feito em casa mesmo. À noite, contato com alguém de longe pode alegrar o seu astral. No campo sentimental, talvez você queira conversar com o(a) ex para acertar alguns ponteiros antes de seguir em frente. Na paquera, puxe papo para conhecer melhor o alvo. Bom diálogo com seu amor.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Mercúrio na Casa 3 acentua ainda mais o seu poder de comunicação, que já é tão forte. Se depender do astro, você vai usar as palavras certas em qualquer ocasião e pode convencer os outros do que quiser. Vai se dar bem em qualquer profissão, mas mais ainda em áreas que exigem boa lábia, como comércio, telemarketing, jornalismo, ensino, entre outras. Sucesso garantido em acordos, negócios e conversas, com boas chances de aumentar seus ganhos. Papos descontraídos serão seu trunfo nas paqueras e no romance. Não dê espaço ao ciúme e revele toda sua sensualidade nos momentos a dois.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Mercúrio na Casa 2 aumenta sua vontade de ganhar dinheiro e melhorar de vida. Com a Lua na Casa 10 e Sol em Câncer, você fará tudo que estiver ao seu alcance para aumentar seus ganhos e conquistar o seu lugar ao sol. Converse com as pessoas, pesquise na internet e leia sobre dinheiro, pois isso pode trazer boas ideias para lucrar e engordar sua conta bancária. No amor, você vai querer um amor para chamar de seu e vai deixar isso bem claro nas paqueras. No romance, conte ao par o quanto você valoriza a estabilidade da união. Demonstre seu amor e carinho, só evite abusar das cobranças.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Os estudos continuam favorecidos e você deve aproveitar qualquer oportunidade que surja de aprender e experimentar coisas novas. Ao longo da manhã, Mercúrio entrará em Leão e promete turbinar o seu poder de comunicação. Você vai notar que será bem mais fácil dialogar e convencer as pessoas. Aproveite esta boa lábia para fazer acordos e negócios vantajosos no trabalho. Se você tem um projeto, é um bom momento para apresentá-lo os chefes. Talvez queira manter um novo romance em segredo, ainda mais se for com alguém conhecido. Na união, estimule o diálogo e valorize a cumplicidade.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Com Mercúrio na Casa 12, você, que já é discreta e reservada, pode sentir uma vontade ainda maior de ficar quieta no seu canto. Vai preferir trabalhar sozinha, sem depender dos colegas, e pode se irritar em ambientes barulhentos e agitados. Proteja seus segredos e guarde seus projetos a sete chaves para que ninguém tenha chance de roubar suas ideias. Já nas paqueras, sua popularidade será acentuada e vai ser fácil atrair quem deseja. Uma amizade pode virar namoro. Quem já encontrou seu par deve abrir seu coração, compartilhar sonhos e desejos. Quanto mais cumplicidade, mais forte ficará a união.

Libra (de 23/9 a 22/10)

De olho no futuro, você vai investir boa parte da sua energia na busca por seus ideais e objetivos. Lua e Mercúrio estimulam as parcerias, por isso, busque aliados e some forças com os colegas para cumprir as tarefas e os objetivos em comum. Invista na troca de ideias, pois vocês podem encontrar ótimas soluções para agilizar o trabalho e chegar mais rápido ao sucesso. O Sol indica uma fase de realizações: lute pelo que quer. Talvez queira reatar um romance e vai investir pesado nisso. Na paquera, puxe papo e mostre o que quer. União estável e tranquila. Façam planos juntos.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

De olho no sucesso e nas oportunidades de crescer no emprego, você vai se dedicar ainda mais ao trabalho hoje e ficará atenta a todas as oportunidades que tiver de expor suas ideias, seus projetos e seus ideais. Vai querer mostrar todo o seu potencial no emprego, principalmente se souber que existe uma chance de promoção. Cuidar da saúde e da beleza também é uma boa dica do céu para você para hoje: vai se sentir ainda mais poderosa. Na conquista, vai se preocupar mais com as afinidades e só dará chance a alguém se sentir que vale muito a pena. A dois, sintonia de corpo e alma.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Lua e Mercúrio deixam você ainda mais otimista e confiante nesta terça-feira. Vai sentir que a sorte sopra a seu favor e que tudo que fizer terá bons resultados. Boa fase para investir nos estudos ou para trocar ideias com pessoas sábias e experientes, que possam orientá-la sobre como chegar mais rápido aos seus objetivos. Aprenda tudo que puder e invista em coisas que possam melhorar seu currículo e ajudar na sua busca pelo sucesso. Lua e Sol deixam você super atraente e sedutora. Vai envolver e conquistar quem quiser na paquera. Já a dois, é a intimidade que vai ganhar força. Capriche na sedução.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

A Lua na Casa 4 reforça sua ligação com a família e você tende a se preocupar mais com o bem-estar dos parentes. Mercúrio na Casa das Transformações pode incentivá-la a mudar algumas coisas na sua rotina e nos relacionamentos. Vai querer aprofundar algumas relações e, ao mesmo tempo, cortar laços superficiais. Mas vai agir em segredo, sem revelar seus planos. O astro também estimula as finanças e indica que você pode ganhar uma grana inesperada. Na conquista, vai se aproximar de mansinho e investigar o alvo antes de investir. Sol e Plutão fortalecem a união. Terá ótimas ideias para turbinar o sexo.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

O Sol na Casa 6 revigora suas energias e traz uma disposição invejável para você no trabalho. A Lua na Casa 3 também envia boas vibrações. Além de aumentar a sua criatividade, o astro ajudará você a escolher as palavras certas para defender suas ideias, vender seu peixe e convencer as pessoas. No meio da manhã, Mercúrio chega à Casa 7 e estimula ainda mais as parcerias. Alie-se aos colegas e lutem juntos para atingir as metas em comum. O desejo de encontrar um novo amor será maior para quem está livre. Pode pintar um romance secreto. A dois, estimule o diálogo e fortaleça a relação.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Você continua ligada nas finanças e nas oportunidades de conseguir novas formas de ganhar dinheiro. O Sol na Casa 5 garante sorte e indica uma boa fase para fazer uma fezinha, pois você pode faturar uma graninha extra com jogos, rifas e sorteios. Mas Mercúrio na Casa 6 avisa que é do trabalho que virão as melhores chances de aumentar seus ganhos. Além de ter ideias criativas para aumentar sua produtividade, você também terá boa lábia para fazer bons negócios e acordos. Cheia de charme e simpatia, você vai arrasar nas paqueras. Pode pintar namoro com amigo(a). Romance em ótima vibe!