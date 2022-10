Homens são mortos a tiros em frente de residencial na região sul da Capital

Dois homens ainda não identificados foram mortos na noite de ontem (23), em frente de um residencial na Avenida Delegado Alfredo Hardman, no Jardim Centro-Oeste, região sul da Capital. O crime aconteceu por volta das 20h.

Conforme informações, os mortos estavam dentro de um veículo VW Polo, quando passaram pela avenida. Moradores da região escutaram os tiros e acionaram a Polícia Militar. Ao chegar no local, os militares encontraram o carro encostado no muro em frente ao residencial Homex, com as vítimas mortas dentro do carro.

O suspeito de atirar nas vítimas até o momento não foi encontrado, mas informações que ainda estão sendo apurado pelos investigadores é que o atirador poderia estar com as vítimas dentro do automóvel. Uma bolsa feminina foi encontrado dentro do veículo.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Perícia Técnica também compareceram no local.

