Homem voltava do trabalho quando foi assassinado no Aero Rancho

Morto a tiros na noite desta quinta-feira (23), no bairro Aero Rancho, em Campo Grande, Adevilson Silva de Souza, de 30 anos voltava do trabalho quando foi surpreendido por um homem armado. A vítima morreu no local e o autor ainda não foi encontrado.

O pai de Adevilson estava próximo do local do crime. Muito abalado, o homem que preferiu não se identificar falou que o rapaz voltava do trabalho quando foi morto. “Ele estava quase chegando em casa, nunca teve nenhum problema com a polícia”, disse. Ele morava com o filho em uma casa na rua onde tudo aconteceu.

Vizinhos ainda estavam assustados com o assassinato e relataram que ouviram vários disparos de arma de fogo, mas ficaram com medo de sair de casa. Uma moradora, que não quis se identificar, falou que conhece a vítima desde criança. “Ficamos muito tristes com o que aconteceu, conheço ele desde pequeno e me coloco no lugar da mãe”.

O crime

De acordo com o boletim de ocorrência, um homem desceu da moto em que pilotava e foi na direção de Adevilson que seguia de bicicleta na Rua Miguel Ângelo, esquina com a Rua Taumaturgo. Ele efetuou os disparos e fugiu em seguida, mas o crime foi registrado por uma câmera de segurança de uma residência. Equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e constatou a morte.

Ainda segundo a polícia, a vítima registrou boletim de ocorrência de ameaça no dia 5 de julho. Segundo informações do registro policial, Adevilson falou que estava namorando com uma mulher divorciada e que foi agredido e ameaçado por um homem. O pai do rapaz fala que ele já não estava mais namorando com a mulher.

O caso foi registrado como homicídio qualificado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Veja mais notícias no Jornal Impresso