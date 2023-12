Homem morre após colidir de frente com caminhão na MS-134

Um homem morreu na noite deste sábado (9) em acidente envolvendo carro de passeio e um caminhão, na MS-134, sentido Nova Casa Verde, em Nova Andradina, a 300 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi identificada como Osvaldo da Silva, morador no Assentamento Teijin.

Conforme informações da mídia local, o caminhão era conduzido por um homem, de 70 anos, que não teve ferimentos graves. Ele transitava na área urbana de Nova Andradina quando aconteceu a colisão com a caminhonete de Osvaldo.

Ainda não se sabe de forma concreta a dinâmica do acidente, pois testemunhas e o motorista do caminhão disseram que Osvaldo transitava na pista contraria e com apenas um farol acesso. Equipes de emergência foram acionadas mas a vítima não resistiu e morreu no local. O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal).

A pista ficou interditada por 2 km até a chegada da Polícia Militar Rodoviária. A caminhonete ficou destruída após o impacto e o caminhão caiu em uma ribanceira.