Homem esfaqueado nas costas amanhece caído na avenida Afonso Pena

Sem consciência, um homem de 31 anos foi encontrado ferido com golpe de faca nas costas na manhã deste domingo (13), em uma faixa de pedestre no cruzamento da avenida Afonso Pena com a avenida Presidente Ernesto Geisel, centro de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar quem encontrou o rapaz, que disse não saber quem o atingiu e nem a motivação. Em seguida, a vítima foi levada por uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar para a Santa Casa, onde ficou internado.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendo mento Comunitário) Centro.