Investigadores prendem fornecedor de drogas no bairro São Francisco

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu em flagrante um homem, de 34 anos, no início da tarde desta segunda-feira (6). Ele mantinha um depósito com 68,4 quilos de maconha dentro de uma casa no bairro São Francisco, em Campo Grande.

De acordo com a investigação, os policiais reuniram informações anônimas e tiveram êxito em encontrar e apreender 68 tabletes e pacotes de maconha com o suspeito, além de veículo que ele utilizava para transportar as drogas.

A investigação explorou a hipótese que o autor forneceria a outros traficantes da cidade, em menor peso, fomentando o chamado tráfico formiguinha. Portanto, acabou sendo preso e vai responder pelo crime de tráfico de drogas, sendo oportunamente apresentado em audiência de custódia.

A investigação aconteceu durante mais uma investigação da Operação Ômega da Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), que visa coibir o tráfico que tanto incomoda a população e incrementa a criminalidade.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)