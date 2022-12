Homem é executado a tiros em conveniência na região sul da capital

Claudio Bernal Ortiz, de 30 anos, foi morto a tiros na noite de ontem (9), em uma conveniência na Avenida dos Cafezais, no Jardim Centro Oeste, região sul de Campo Grande. De acordo com a polícia, três clientes que estavam no local ficaram feridos, onde foram encaminhados para Santa Casa, sem risco de morte.

Conforme o registro policial, o crime aconteceu por volta das 21h, quando Claudio chegou na conveniência acompanhado de um amigo para fumar neguilé, como o ato é proibido no interior do comércio, os dois resolveram sentar na varanda da conveniência. Após 20 minutos consumindo o produto, duas pessoas apareceram no local e dispararam contra Claudio e logo após fugiram do estabelecimento. No momento dos tiros, o amigo da vítima estava no banheiro e não sofreu ferimentos.

Equipes do Batalhão de Choque, Polícia Militar e Polícia Civil estiveram no local e encontraram 27 cartuchos na calçada do comércio. Segundo informações da polícia, os tiros atingiram o braço, ombro, abdômen, tórax, cabeça, clavícula e coxa da vítima. Ainda de acordo com a Polícia Militar que chegou primeiro no local, testemunhas relataram que o amigo de Cláudio recolheu os cartuchos logo após o crime. Ao ser questionado pelos militares, o amigo da vítima não soube explicar porque estaria recolhendo os cartuchos.

Ainda no estabelecimento, havia mais três clientes, atingidas nos pês e joelhos. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e encaminharam as vítimas para Santa Casa. Os feridos não correm risco de morte.

