Hemosul faz primeira convocação de doadores para repor estoque de sangue em MS

Na primeira semana do ano, o Hemosul convoca doadores de sangue para auxiliar na reposição dos estoques de sangue dos tipos: O+, O-, A- e B-. Além de atender os doadores durante todo o dia nesta sexta-feira (7), sem intervalo para almoço, o Hemosul informa que abrirá as portas em período integral também neste sábado.

São requisitos básicos para doação de sangue: ter entre 16 a 69 anos; menores de idade precisam estar acompanhados do responsável legal; estar bem alimentado e bem de saúde; pesar 55kg ou mais; homens podem doar até quatro vezes ao ano com um intervalo mínimo de dois meses, e mulheres podem doar até três vezes ao ano com um intervalo mínimo de três meses.

Além da pandemia, as doenças respiratórias deixam o doador inapto enquanto doente. Outro ponto que precisa de atenção são as vacinas contra COVID-19, que deixam o doador inapto à doação por um determinado período: Coronavac são 48h e Astrazeneca, Pfizer e Janssen um intervalo de 7 dias.

O Hemosul segue tomando todas as medidas de biossegurança para garantir um ambiente saudável aos doadores, como: álcool gel, uso obrigatório de máscara, limpeza frequente dos ambientes, distanciamento das cadeiras de espera e coleta.