Hemosul alerta que o alto teor de gordura nas refeições resulta em descarte de doações

O Hemosul de Mato Grosso do Sul já chegou a registrar descarte de até 15% das bolsas, isso há aproximadamente seis anos, por conta do alto teor de gordura no sangue dos doadores. Tecnicamente chamadas de bolsas lipêmicas, essas coletas são um alerta sobre o alto teor de gordura na alimentação, que resulta em descarte de doações e na necessidade de se manter alimentação balanceada e idas regulares ao médico para verificação da saúde.

Conforme observação dos técnicos do Hemosul, a maior incidência de bolsas lipêmicas ocorre às segundas- eiras ou após feriado prolongado. As pessoas acabam exagerando, principalmente no consumo de carnes gordurosas como o churrasco, e depois vão ao hemonúcleo fazer a doação. O que é esperado para os próximos dias depois do feriado prolongado.

As lipêmicas impressionam pela quantidade de gordura que se separa do sangue. Muitas chegam a ocupar quase toda a bolsa. Com o alto teor lipídico, a coleta é totalmente descartada, não serve nem para separação dos hemocomponentes. Quem pensa que as bolsas lipêmicas são resultados de coleta exclusivamente de pessoas acima do peso está enganado. Mayra Franceschi, gerente de Relações Públicas do Hemosul, explica que pessoas que consomem muita carne gordurosa não comem frutas e verduras ou outros alimentos que atuam contra os lipídios, e podem ter alto teor de gordura no sangue. Isso pode ser um estado momentâneo ou por conta de alguma doença como triglicérides alteradas. “Tivemos o caso de um rapaz, magro, de 30 anos, que trabalhava no pesado, na construção civil e fez doação de sangue no Hemosul. Embora, teoricamente, dentro dos padrões que podiam indicar um sangue 100% limpo, tivemos de descartar porque apresentou muita gordura”, revela.

Mayra explica que, quando um doador apresenta lipemia, um profissional do Hemosul sugere que busque um nutricionista e um profissional médico para exames. “É muito importante que a gente notifique o doador até porque ele não vai ter resultado de exames”, diz. Os resultados citados pela relações públicas do Hemosul dizem respeito aos exames sorológicos de praxe, antes de o sangue ir definitivamente para um receptor. No caso de lipemia, nada de exames sorológicos é feito. “Os resultados dos exames são entregues em 35 dias. Na verdade, ficam prontos antes, mas, estrategicamente entregamos com pouco mais de um mês para evitar que as pessoas doem só pra ter sorologia. Este não é o objetivo do Hemosul. Esses exames podem ser feitos gratuitamente nas unidades de saúde.”

Socorro

Na segunda quinzena de setembro deste ano, o Hemosul protagonizou história de recebimento de 217 bolsas de sangue do Estado do Ceará, tamanha foi a baixa no estoque. A doação foi importante para as tipagens A e B, tanto negativa quanto positiva. A repercussão da vinda de bolsas do estado nordestino foi tanta que 1,3 mil pessoas procuraram o Hemosul em cinco dias para fazer doações. Mayra Franceschi explica que certo espanto na sociedade foi porque o Hemosul-MS nunca precisou de socorro de outros estados. “Nós já socorremos vários estados, inclusive São Paulo, por três vezes. É comum este plano estratégico, principalmente em disputas como Copa e Olimpíadas”, conta.

Atualmente, o Hemosul está com alta necessidade de O negativo para produção de hemácias e de todas as demais tipagens para produzir plaquetas. (Bruno Arce)