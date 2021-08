Gusttavo Lima explica show interrompido por polícia nos EUA

O show de Gusttavo Lima em Orlando nos Estados Unidos, desta sexta-feira (6), foi interrompido pela polícia. De acordo com a assessoria do sertanejo – que voltou ao antigo visual para a turnê no país –, a causa foi um incidente que ocorreu na rua da casa de shows. Através de seu representante, o cantor negou ter deixado o local às pressas.

“O cantor Gusttavo Lima fez 1h40 de show em Orlando na noite dessa sexta-feira (06). Ocorre que houve um incidente de trânsito na rua e, por conta disso, a polícia pediu para que ele cantasse somente mais três músicas. O artista não saiu correndo do local e, muito menos, de helicóptero”, iniciou o comunicado.

“Atendeu todos os fãs e convidados no camarim, onde permaneceu por mais de uma hora após o show. Inclusive, o cantor atendeu o público até mesmo após entrar em um veículo para saída do local, conforme imagens divulgadas nas redes sociais”, afirma a nota divulgada à imprensa.