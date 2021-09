“Guarda-roupa” é preso no Noroeste

Chuva e frio não atrapalharam o trabalho dos traficantes de Campo Grande nesta quinta-feira (9). Um deles acaba de ser preso. Ele atuava no Jardim Noroeste e foi flagrado pela polícia durante ronda na região. O Choque prendeu um jovem de aproximadamente 20 anos, que carregava drogas.

Abordado pelos policiais que desconfiaram dele, o rapaz acabou confessando ser na verdade o chamado “guarda-roupa”, que é aquele que armazena as drogas para os traficantes e distribui para as “formiguinhas”. Ele foi acompanhado até na sua residência, no Noroeste, onde estavam os entorpecentes.

Agora ele está detido na Depac Centro. Na sexta-feira (10), ele será encaminhado para a audiência de custódia que vai definir o destino dele. As drogas foram encaminhadas para o Denar (Delegacia Especializada ao Narcotráfico).

(Com informações do repórter Itamar Buzzata) VEJA AQUI A LIVE.