Grupo fortemente armado é flagrado em frente ao presídio Gameleira

Um grupo fortemente armado foi flagrado em frente ao presídio Gameleira, na manhã desta segunda-feira, próximo à rodovia BR-262, em Campo Grande. De acordo com informações da polícia, um veículo HB20 estava estacionado em frente ao presídio com quatro homens.

Segundo relatos, o veículo penal estava realizando a escolta diária e retornava para o presídio, quando os agentes flagraram o HB20 parado. Eles tentaram se aproximar do veículo, mas o condutor do HB20 tentou fugir.

Após uma perseguição que se estendeu por alguns quilômetros, os agentes conseguiram abordar o veículo. Dois homens fugiram pelo matagal às margens da rodovia, enquanto os outros dois foram presos e encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol para prestar depoimento.

O Policial que fez a abordagem revela que ainda não se sabe qual a motivação para o grupo estar em frente ao presídio com as armas.

“A gente não sabe o que eles queriam fazer, talvez queriam invadir, talvez queriam matar alguém ou fazer escolta. Eram quatro caras dentro do carro. Quando fomos fazer a vistoria do carro, já tava forrado com as pistolas. Ai nisso dois deles saíram correndo e dois ficaram no chão. A gente não sabe se eles queriam ‘fazer’ algum presidiário que estava de saída.”

Durante a busca no interior do veículo, os agentes encontraram quatro pistolas escondidas em um forro. Até o momento, não se sabe qual era o objetivo dessa quadrilha, por isso os dois homens presos serão interrogados pela polícia.

O presídio Gameleira abriga detentos considerados de alta periculosidade e já foi alvo de diversas tentativas de resgate. As autoridades reforçaram a segurança no local após o incidente e continuam investigando o caso.

Com informações de João Gabriel Vilalba.

