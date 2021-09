Grito dos Excluídos vai às ruas em MS

Na tarde desta terça-feira (7), acontece o 27º Grito dos Excluídos com o tema: “Vida em Primeiro Lugar! – Na luta por participação popular, saúde, comida, moradia, trabalho e renda já!”. O movimento conta com a manifestação de articuladores sociais, sindicalistas, líderes religiosos e políticos. As movimentações começam às 14h em Três Lagoas com concentração no Barracão São João, às 14h30 em Dourados, no Parque Antenor Martins e às 15h em Campo Grande com caminhada saindo da Praça Ary Coelho.

Corumbá fez um ato ecumênico pela manhã com a Diocese local, no Aterro Controlado e arrecadou alimentos. Itaquiraí e Naviraí fazem rodas de conversa da mesma forma que Três Lagoas. Assim, vão às ruas manifestantes de Dourados e Campo Grande.

Na Capital Morena, a caminhada sai da Praça Ary Coelho pela Rua 14 de julho, pega a Rua Antônio Maria Coelho e desce a Rua Pedro Celestino em direção a Praça do Rádio com previsão de chegada entre 17h30 e 18h.

