Greve: Caminhoneiros avaliam paralisação neste domingo

Caminhoneiros avaliam paralisação nacional a partir de domingo (25), quando é comorado o Dia do Motorista. A classe junto com entidades e associações estão descontentes com o aumento do valor do óleo diesel e com as promessas não cumpridas pelo governo. A paralisação ainda poderá seguir ao longo da semana.

Reuniões para alinhar a possível paralisação e definir a posição da categoria estão sendo realizadas durante a semana. Entre as pautas que os caminhoneiros estão insatisfeitos estão o fim da isenção do PIS/Cofins sobre o diesel, os preços elevados dos insumos para o transporte de cargas e a falta de fiscalização do piso mínimo do frete.

Entidades devem apoiar a paralisação, uma delas é o Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas (CNTRC). De acordo com líderes do manifesto, existe a possibilidade de um maior número de adesão em relação a paralisação de fevereiro, por conta dos reajustes do diesel. Motoristas que eram contra o movimento já acreditam ser uma questão de necessidade as paralisações no país.

