Granizo e vendaval causam estragos durante temporal em município de MS

Devido a instabilidades provocadas pelas altas temperaturas, provenientes da onda de calor que atinge o Mato Grosso do Sul, diversos municípios do Estado registraram chuvas ontem (13), inclusive com vendaval e queda de granizo.

O município de Chapadão do Sul, a 300 quilômetros de Campo Grande, as instabilidades formaram nuvens de chuva com ventos que atingiram 79,6 km/h, conforme informações do meteorologista Natálio Abrão. A chuva no município durou em torno de 26 minutos e registrou 18,8 mm.

Segundo o portal Jovem Sul News, a temperatura caiu rapidamente durante o temporal, passando de 36°C para 18°C. O tempo causou estragos no município, onde pelo menos três estabelecimentos e diversas casas tiveram telhas arrancadas. Um muro caiu sobre um carro, além de queda de árvores e galhos e alagamentos em algumas ruas.

Ainda de acordo com Abrão, houve queda de granizo entre 13h15 e 13h43, também responsáveis por estragos na região. Segundo ainda o CEMTEC, as instabilidades como essa que atingiu a cidade de Chapadão do Sul ocorrem devido ao intenso fluxo de calor e umidade, avanço de cavados, aliado ao aquecimento diurno.

Um morador de Chapadão do Sul teve a casa destelhada e perdeu diversos móveis e eletrodomésticos. Com uma esposa grávida e uma criança pequena, outros moradores se solidarizaram com a situação e providenciaram acomodações para a família.