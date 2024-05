Governo Federal aponta Aquidauana e mais 28 cidades sob risco de desastres naturais

Aquidauana e mais 28 cidades de Mato Grosso do Sul estão sob risco de desastres naturais. É o que aponta uma nota técnica elaborada pela Casa Civil do Governo Federal. Ao menos 25 mil pessoas estariam vivendo em áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, enxurradas e inundações no Estado.

O documento foi feito pela Secretaria Especial de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, em 2023, como parte dos estudos para o Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Segundo o estudo, exatos 29 municípios do Estado estariam suscetíveis a desastres ocasionados por chuvas e, por isso, deveriam ser “priorizadas nas ações da União em gestão de riscos e desastres naturais”.

A nota ainda aponta municípios como Aquidauana, em que 2.650 pessoas vivem em risco de enxurradas e inundações; Corumbá, com 1.429 sob o perigo de deslizamentos, enxurradas e inundações e Ponta Porã, onde 1.710 moradores também podem sofrer com enxurradas e inundações.