Governo do Estado substitui balanço dos 100 dias por agenda de governança 2023

O Governo do Estado comunicou na manhã desta segunda-feira (24), que o evento que marcaria os 100 dias de gestão será substituído pela apresentação de agenda de governança 2023, denominada “Ano 1 de um novo ciclo de desenvolvimento”.

O evento será realizado no auditório da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), e consiste em mostrar o planejamento da gestão Riedel para 2023. Conforme a administração estadual, o planejamento de governo seguirá quatro pilares: inclusivo, digital, verde e próspero.

Para Eduardo Riedel, a iniciativa é uma meio de aproximar a população das ações feitas pelo governo do Estado.

“Os 100 dias é mais um número cabalístico. Para nós, mais importante do que celebrar essa marca, é criar compromissos, mostrar o que vamos fazer, com uma equipe comprometida e muito bem orientada, que está fazendo o dever de casa”.

Durante o evento, Eduardo Riedel deve ratificar compromissos assumidos na campanha eleitoral, estabelecer novos pactos para atender a população e fixar metas de desempenho para órgãos e entidades.

O contrato de gestão estabelece indicadores e metas que precisam ser atingidas, assim como projetos e processos que devem ser executados pelos órgãos e entidades ao longo dos meses de cada ano.

Serviço:

O evento será realizado nesta segunda-feira (24), às 19 horas, no auditório da UEMS, localizado na avenida Dom Antônio Barbosa, número 4.155, em frente à entrada do bairro José Abrão.

