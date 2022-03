MS tem início de obras em rodovia para encurtar viagem ao Paraná

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), e o Secretário de Estado de Infraestrutura, Eduardo Riedel, autorizaram hoje (15) o início da obra de revitalização da MS-475, no trecho de 26,9 quilômetros que passa pelo distrito de Guassulândia, em Glória de Dourados, e vai até o município de Ivinhema.

“Passo aqui a cada 15 dias, transportando produtos diversos da agropecuária. Só um recape de verdade pode acabar com a trepidação e os buracos. Aí, sim, melhora o consumo do caminhão e a gente pode andar mais tranquilo”, disse o motorista Jackson Roberto Pereira, de 45 anos.

Deteriorado pelo tempo, o último asfalto colocado há 30 anos atrás na MS-475, será revitalizado com recursos estaduais do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul), que somam R$ 24,1 milhões.

Também em Glória de Dourados, a comitiva do Governo do Estado inaugurou a obra de pavimentação e drenagem no bairro Nova Glória e entregou a construção da ponte de concreto sobre o Rio Pirajuí. Ainda foram entregues 11 títulos de regularização fundiária para famílias beneficiárias da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano).

Ligação de MS até Santa Catarina pela BR-163

No início do mês, mais um trecho da BR-163/SC foi recuperado em São Miguel do Oeste e Guaraciaba, no Oeste de Santa Catarina. A via é um importante corredor logístico que faz a ligação com os estados do Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

Com informações da assessoria