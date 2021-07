Gestantes que tomaram 1ª dose de astrazeneca devem ser monitoradas

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) está orientando mulheres que estão gestantes e foram vacinadas em Campo Grande com a primeira dose de Astrazeneca a entrarem em contato com o serviço de telemonitoramento “Alô, mamãe” para receberem orientações e serem acompanhadas.

O chamamento visa identificar mulheres gestantes que acabaram recebendo o imunizante por se enquadraram em outros públicos e, eventualmente, não saberem que estavam grávidas.

Além do pedido para que as gestantes entrem em contato com o serviço, a Sesau está realizando também o trabalho de busca ativa deste público, através de contato telefônico e por meio de mensagem via aplicativo WhatsApp.

Alô, Mamãe

O programa “Alô, mamãe”, tem o objeto de monitorar as gestantes que tomaram a vacina contra o coronavírus. A intenção é acompanhar de perto todas estas mulheres e saber das possíveis reações que elas puderam ter à vacina.

Inicialmente, estas gestantes devem ser monitoradas mensalmente por uma equipe multidisciplinar, desde o recebimento da primeira dose até 30 dias após o parto. A expectativa é de que o período de monitoramento possa ser expandido para até 60 dias após o parto, integrando o trabalho com a Atenção Primária.

O objetivo é diminuir a incidência do parto prematuro, óbito fetal, internação materna em leitos críticos com risco elevado de óbito, o acompanhamento permitirá conhecer indicadores importantes para a saúde materno–infantil.

Atualmente, a recomendação do Ministério da Saúde é para que essas mulheres aguardem o fim da gestação e do período puerpério (até 45 dias pós-parto) para completar o esquema vacinal com o mesmo imunizante.

Imunização

Campo Grande, em vanguarda absoluta, trouxe a imunização para gestantes de alto risco e também de risco habitual antes da inclusão pelo PNI. Esta decisão foi baseada no estudo norte-americano que acompanhou as mulheres gestantes que foram inadvertidamente vacinadas com a tecnologia do RNA mensageiro.

O Comitê Consultivo em Práticas de Imunização, do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, mostrou que mais de 30.000 gestantes foram vacinadas com segurança para a Covid 19.

Uma parte destas gestantes que participou do V-Safe ― um programa de monitoramento de segurança dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças após a vacinação contra a Covid-19 – foram acompanhadas nestes intervalos para monitorar os efeitos adversos de longo prazo, snedo uma vez por trimestre, após o parto e quando o bebê completou três meses de idade.

A gestante deverá entrar em contato com o serviço de telemonitoramento através do número 67 – 2020-2170. O atendimento acontece de 7h30 às 19h. (com assessoria)

Leia também matérias do caderno impresso