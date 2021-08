Geraldo Espíndola resgata músicas de festivais. São nove canções vencedoras dos festivais de músicas de Mato Grosso do Sul. Tudo foi fruto de um exaustivo trabalho de buscas, recorrendo a arquivos e registros públicos e particulares que resultaram no Projeto “Sonoras Imagens de Uma Época” pela Quiquiho Produções.

A obra faz uma incursão no tempo para resgatar os festivais de música, adentrando inclusive nos derradeiros anos pré-divisão territorial, e resgata uma expressiva parcela da produção musical que foi o selo da força artístico-cultural do Estado.

Com direção-geral de Dalila Saldanha, o projeto é financiado pelo Fundo Municipal de Investimentos Culturais (FMIC), com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e Prefeitura Municipal de Campo Grande. “Sonoras Imagens de Uma Época” (Historia da Moderna Música Urbana de MS Através dos Festivais) chega como um convite irresistível para reavivar emoções de quem já viveu esses bons tempos e dar aos demais interessados as imagens e identificações de alguns de seus principais protagonistas.

canções vencedoras

Interpretadas nesta obra por Geraldo Espíndola, nove canções vencedoras de diferentes festivais são apresentadas com o crédito de seus compositores e intérpretes originais.

A pesquisa tem registros fotográficos de Roberto Higa e registra um ciclo iniciado em 1967, no I Festival de Música Popular Brasileira de Campo Grande, realizado no Clube Surian, e vai até 1979, quando o Ginásio de Esportes da UCE (União Campo-grandense de Estudantes) foi palco do I Festival Sul-mato-grossense de Música (Fessul).

revelação

Todos esses festivais produziram, revelaram e confirmaram talentos nas artes instrumentais, de canto, melodia e composições. Alguns títulos tornaram-se expressões simbólicas da inspirada qualidade cultural de Mato Grosso do Sul, como “Mané Bento”, composição de Jose Octávio Guizzo e Paulo Mendonça de Souza, interpretada por Jorge Siufi, e a belíssima “Kananciuê”, de Moacir Lacerda e J. Luz Bittencourt, que ganhou o Brasil e o exterior nas vozes do Grupo Acaba.

Com direção-geral de Dalila Saldanha, o projeto foi executado por esta equipe técnica: Gabriel Andrade (direção musical); Gílson Espíndola (produção musical e edição); Rodrigo Teixeira (pesquisa); Altair dos Santos (pesquisa e tratamento de fotos); Edson Moraes (assessoria de imprensa); Polca Branding Design (identidade visual); e Sandra Higa (curadoria).

“Sonoras Imagens de Uma Época” está disponível abaixo:

CANÇÕES, AUTORES E INTÉRPRETES ORIGINAIS

1967 – I Festival de Música Popular Brasileira de Campo Grande – Clube Surian

Canção vencedora: “Mané Bento” – Letra de Jose Octávio Guizzo, música de Paulo Mendonça de Souza e interpretação de Jorge Siufi

1968 – II Festival de Música Popular Brasileira de Campo Grande – Clube Surian

Canção vencedora: Música “O Amor Vence a Cor”. Autora: Lenilde Ramos. Intérpretes: José de Almeida e Darci Terra

1969 – III Festival de Música Popular – Clube Surian

Canção vencedora: “Norma” – Autor e intérprete: José Roberto Amin

1971 – III Festival de Música Estudantil de Mato Grosso – Restaurante Universitário UEMT

Canção vencedora: “Na Minha Canoa Só Cabe Lucinda” – Autor: Moacir de Lacerda. Intérpretes: Bia de almeida, Moacir de Lacerda, Clóvis Pereira e Luiz Carlos.

1972 – Festival de Música Estudantil Campograndense (Festival dos Centenários) Teatro Glauce Rocha

Vencedora: “Ponha na Sua Cabeça” – Autor e intérprete: Geraldo Espíndola

1973 – VI Festival Matogrossense de Criatividade Musical (Femacrim) – Teatro Glauce Rocha

Vencedora: “Meteorito” – Composição: José Boaventura e Rubens de Aquino. Interpretação: Boaventura

1974 – VI Festival de Música Popular Brasileira – Teatro Glauce Rocha

Vencedora: “Recado”. Autora e intérprete: Lenilde Ramos

1977 – Festival Sulmatogrossense de Música (FMMS) – Clube Libanês

Vencedora: “Voos Claros” – Autores: Geraldo Espíndola e Antonio Mário. Intérprete: Geraldo Espíndola

1979 – I Festival Sulmatogrossense de Música (Fessul) – Ginásio da UCE

Vencedora: “Kananciuê”. Autores: Moacir Lacerda e J. Luz Bittencourt. Intérprete: Grupo Acaba.

Projeto contemplado pelo Fundo Municipal de Investimentos Culturais (FMIC), com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e Prefeitura de de Campo Grande-MS.

Geraldo Espíndola resgata músicas de festivais e é patrimônio vivo de Campo Grande.

