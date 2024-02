“Gerações” é tema da Acolhida UCDB de 2024 para exaltar a diversidade

O começo de ano é marcado como o retorno das aulas para muitos estudantes, tanto para crianças e adolescentes quanto para acadêmicos das universidades. Na manhã desta terça-feira (27), a UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) recepcionou os calouros com muita música e diversão com a Acolhida UCDB 2024.

Em sua 8ª edição, a acolhida busca recepcionar os novos estudantes da universidade, com atrações culturais, orientações sobre o local e regras, buscando evitar os trotes violentos e proporcionar um momento de integração com os novos estudantes.

O tema da acolhida deste ano é “Gerações”, com atrações sobre os anos 80, 90 e 2000, proclamando a questão da diversidade entre as todas as idades, como explica o Pró-reitor de Administração da UCDB, Taner Douglas Alves Bitencourt.

“Atualmente, os jovens estão buscando várias referências, tivemos um grande fenômeno pop no ano passado, com a volta do filme da Barbie. A gente quis mostrar o lugar de cada um ao longo do tempo e a felicidade que é compartilhar isso com eles, e trazer essas referências também”.

A acolhida é realizada durante o dia todo, tanto na parte da manhã, a partir das 6h30, quanto no período no noturno, a partir das 18h30. Pela manhã, os estudantes foram recebidos pelo DJ Luca Morais, e no intervalo pela dupla sertaneja Bruno e Bueno. Conforme Bitencourt, são mais de 1.800 novos acadêmicos.

“Isso é motivo de alegria, de retomada, a gente olha para a presencialidade com muito carinho, muita atenção, é uma geração que vem de uma pandemia, retomando seus costumes e hábitos, e a gente acredita muito no pilar da convivência, que é saber conviver. A convivência traz facilitação ao aprendizado. E é isso que a gente se propõe aqui, facilitar a aprendizagem para eles e aprender com eles também.”, finaliza.

A futura advogada, Letícia Lima, de 18 anos, é caloura no curso de Direito da UCDB, sonha em ser juíza e acredita que a Universidade é um local de descobertas profissionais. Além disso, a jovem comenta a importância da acolhida para os novos alunos.

“Eu acho que ajuda as pessoas a descobrir a faculdade, ver as coisas, porque no primeiro dia sempre fica perdido, até mesmo para ir conhecendo novas pessoas”.

Com informações da repórter Kamila Alcântara.