Geada e extremo frio faz MS registrar sensação térmica de -11°C

O frio mais intenso de Mato Grosso do Sul esse ano teve sensação térmica de -11°C em cidades do interior do Estado. Segundo o metereologista Natílio Abrão, os municípios com a mais baixa sensação térmica foi Iguatemi com geada forte e sensação térmica de -11°C e Rio Brilhante com sensação de -6°C.

Apesar do dia amanhecer ainda será gelado, a previsão é que para os próximos dias as temperaturas voltem a subir. Ainda para hoje as mínimas podem ficar entre 2ºC e 3ºC na região sudoeste, 6ºC no sul da região pantaneira, 4ºC e 6ºC, na região leste, e na capital 5ºC. “Além disso, há probabilidade de ocorrência de geada, principalmente na região sudoeste, sul da região pantaneira e sul da região leste”, descreve Valesca.

Entre sábado e domingo, há gradativa elevação nas temperaturas, com mínimas variando de 12º a 15ºC na região pantaneira, 11º a 14C na região centro-norte, 8 a 14 na região leste e 7 a 13 na região sudoeste. E as máximas, 28º em Corumbá, 21º em Dourados, 28º em Três Lagoas e na Capital 25ºC”