“Galo Cego” morre em confronto com policiais do Batalhão de Choque, em Dourados

Rodrigo César Ferreira da Silva, de 28 anos, também conhecido como “Galo Cego” morreu, na manhã desta quarta-feira (4), em Dourados, distante 251 quilômetros de Campo Grande, após entrar em confronto com policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar.

O homem, que estava foragido da Justiça, foi encontrado escondido em uma casa na Rua do Trabalhador. A área é conhecida no meio policial por haver forte atuação de facções criminosas. Rodrigo era integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital).

Os militares estiveram na residência para cumprir ordem de mandado de prisão, momento em que viram o rapaz tirando um revólver da cintura. Dessa forma, os agentes revidaram e balearam o suspeito, que foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O foragido possuía passagens por receptação, lesão corporal em violência doméstica, porte ilegal de arma de fogo, além de homicídio, ocorrido em agosto de 2016, quando tinha 19 anos. À época, Rodrigo esfaqueou e matou Aparecido Juan Ramos, em Glória de Dourados.

