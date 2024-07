Funtrab oferece mais de mil vagas de emprego nesta sexta-feira (19)

Nesta sexta-feira (19), a Funtrab (Fundação do Trabalho do Mato Grosso do Sul) está oferecendo 1.929 vagas de emprego disponíveis para a Capital.

As vagas variam desde assistente administrativo até atendente de lojas e estoquista.

A Funtrab também oferece vagas para PcD (Pessoas com Deficiência). Além do documento com foto e a carteira de trabalho, estas pessoas devem levar o laudo médico atualizado.

Para quem busca uma oportunidade de emprego, é necessário que se cadastre no piso térreo da Funtrab, das 8 às 11h30 ou das 13 às 16 horas, na Rua 13 de maio, 2.773 (entre as ruas Dom Aquino e Cândido Mariano) portando CPF, RG e Carteira de Trabalho.

Se preferir, na Capital também tem locais de atendimento fácil toda segunda-feira das 8h às 13h na Av. Marechal Deodoro, 2606 – Aero Rancho das 8h às 13h; Quarta-feira das 8h às 13h na Av. Gury Marques, 5111 – Jardim Monumento e quinta-feira das 8h às 13h na Rua Santo Angelo, 51 – Cel. Antonino.

Vagas

As vagas são distribuídas para: açougueiro (13), ajudante de carga e descarga de mercadoria (66), barman (3), borracheiro (1), cabista (4), eletricista (29), florista (1), garçom (11), jardineiro (3), padeiro (4) e vendedor interno (12).

