Funsat oferece 1.260 vagas nesta terça-feira (16)

Dia agitado para o trabalho de articulação da Funsat (Fundação Social do Trabalho), que nesta terça-feira (16) orienta encaminhamentos de mão de obra para 167 empresas de Campo Grande. Além disso, no período da manhã, haverá ação itinerante no bairro Vilas Boas, com oportunidades exclusivas para os atendidos.

O quadro geral soma 1.260 vagas distribuídas em 139 profissões diferentes. Entre elas estão 17 para açougueiro, 4 para atendente de lanchonete, 28 para auxiliar de cozinha, 10 para consultor de vendas, 2 para encanador, 6 para esteticista, 10 para mecânico de manutenção de máquinas pesadas, 197 para operador de caixa e 10 para pedreiro.

Das 866 captações ativas no dia, o destaque é para funções de “perfil aberto”, em que o candidato selecionado recebe treinamento remunerado. Nesse grupo estão 4 vagas para ajudante de eletricista, 22 para auxiliar de linha de produção, 60 para auxiliar de logística, 5 para frentista, 13 para promotor de vendas, 63 para repositor de mercadorias e 3 para trabalhador de limpeza e conservação de áreas públicas.

Há ainda 9 oportunidades exclusivas para PCD (Pessoas com Deficiência): 4 para atendente de lojas, 2 para porteiro, 2 para auxiliar de limpeza e 1 para almoxarife.

As vagas podem ser consultadas no Guichê 1, no térreo da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória.

100 vagas e análise imediata de perfis

Na Avenida Três Barras, 1499, no Vilas Boas, o Emprega CG promove o seu evento n°53 do ano. Uma ação itinerante para preenchimento de 100 vagas, ligadas a 12 funções: operador de caixa, repositor, atendente de frios em padaria, atendente de açougue, fiscal de prevenção de perdas, auxiliar de depósito, conferente, desossador, auxiliar de cozinha, empacotador e no cargo para ajudante de carga e descarga.

A seleção é para funcionários do Fort Atacadista, programada para ocorrer das 8h às 12h, com ordem de atendimento pelas senhas distribuídas pela equipe da Funsat, presente no local. Mais informações do programa, entrar em contato pelo telefone (67) 4042-0585/Ramal 5841 ou acione o perfil @funsat.cg no Instagram, no qual há a possibilidade de acompanhar frequentemente novidades da pasta.