Frio persiste por toda semana, com geada no sul de MS e sem previsão de chuva

O frio deve persistir e se intensificar em algumas regiões de Mato Grosso do Sul durante a semana, conforme Boletim Meteorológico elaborado pelo Cemtec/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

A sensação de frio é reforçada pelo tempo fechado, fazendo com que as temperaturas mínimas possam chegar a 5°C no Sul e em Ponta Porã.

Além disso, a atuação de outra frente fria e a formação de um ciclone extratropical no Oceano Atlântico, próximo ao Rio Grande do Sul, impulsiona o avanço do ar seco e frio sobre o Estado.

A terça (28) e quarta-feira (29) devem ser os dias mais frios, com probabilidade de ocorrência de neblina ou nevoeiro e, pontualmente, pequena chance de ocorrer geada fraca no Sul do Estado.

Nesses dias as mínimas ficarão entre 5°C e 9°C e as máximas entre 12°C e 20°C para nas regiões Sul, Sudeste, Leste e Sudoeste.

Pontualmente a temperatura pode ficar abaixo dos 5°C. Na região Pantaneira espera-se mínimas entre 10°C e 14°C e máximas entre 17°C 22°C.

Para as regiões Norte e Bolsão as mínimas ficarão entre 12°C e 15°C e máximas entre 19°C 25°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 9°C e 11°C e máximas entre 17°C e 22°C.

Na quinta-feira (30), o tempo segue firme com sol e elevação gradativa das temperaturas.

Com informações Semadesc

