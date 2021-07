Frio enfraquece e dia promete máxima de 25ºC em CG

O grande destaque do tempo neste sábado (31) serão as temperaturas que voltam a subir gradativamente em Mato Grosso do Sul. Para as temperaturas hoje, a tendência é de temperaturas máximas entre 16°C para o extremo sul a 32°C na região norte, e na Capital pode chegar a 25°C.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o dia começa com temperaturas mínimas em torno de 7°C na região sudeste e 15°C na região pantaneira. Para a capital a estimativa é de madrugada com mínima de 11°C.

A meteorologia também estima pancadas isoladas de chuva para o extremo sul da região sudoeste devido ao avanço de um cavado em médios níveis. Nesta última onda de frio a menor temperatura registrada em Mato Grosso do Sul foi de -2,6°C em Rio Brilhante, seguida de Santa Rita do Pardo que registrou -1,2°C na última sexta-feira (30).

O sábado amanhece muito frio em muitas áreas do Centro-Oeste, por causa da presença de uma grande e forte massa de ar frio de origem polar. O centro desta massa de ar frio, que é a região mais fria do sistema, já está sobre o mar e vai se afastando do Brasil durante o fim de semana. Isso vai permitir a diminuição do frio especialmente a partir da próxima semana.

Alerta para o ar muito seco

Com umidade relativa do ar entre 11% e 20% no sul do TO, em GO, DF, centro-sul, oeste e leste de MT, centro, norte e leste de MS e oeste de SP.



