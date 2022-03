Frente fria e massa de ar polar chegam em MS e mudam o clima em todas as regiões do Estado

Os sul-mato-grossenses já podem tirar os casacos do armário, pois a partir de hoje (30) o tempo começa a mudar deixando o clima agradável em todas as regiões do Estado. O avanço de uma nova frente fria, seguida de uma intensa massa de ar frio vai provocar chuvas fortes e derrubar as temperaturas em algumas áreas do Estado.

A temperatura até se eleva e faz calor ao longo desta quarta-feira, mas as mudanças devem começar a partir da tarde e noite com chuvas intensas, principalmente nas regiões sul, oeste e nordeste de Mato Grosso do Sul.

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), indica que a frente fria irá favorecer a ocorrência de chuvas de intensidade moderada a localmente fortes e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Na quinta-feira (31) de manhã o frio já será sentido em alguns municípios do Estado. “Na quinta e sexta-feira, devido a passagem da frente fria, são esperadas temperaturas mínimas entre 13/14º na região sudoeste, entre 15/16ºC na região pantaneira, entre 20/21ºC na região leste, 18/20º na região norte e na capital entre 17/18ºC. As temperaturas mínimas podem ser as mais baixas do ano no Estado”, destaca a coordenadora do Cemtec, Valesca Fernandes.