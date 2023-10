Frente fria “aparece” e MS deve ter mínima de 9ºC nesta quinta-feira

A quinta-feira (13), será de tempo instável com a proximidade da frente-fria aliado ao intenso fluxo de calor e umidade que favorece a formação de nuvens e chuvas em Mato Grosso do Sul. Segundo a Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), há probabilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada. Porém, pontualmente, podem ocorrer chuvas mais intensas

De acordo com boletim meteorologia, são previstas temperaturas mínimas de 9°C e máximas que podem atingir valores de 25°C para as regiões sul e leste do estado. Nas regiões norte e nordeste do Estado, são esperadas mínimas entre 12 e 16°C e máximas podem atingir os 24ºC. Em Campo Grande, mínima de 12°C e máxima de até 24°C.

Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 30-50 km/h e localmente podem atingir valores acima de 50 km/h.