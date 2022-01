Frajola ganha na Justiça direito de permanecer em condomínio da Capital

Após ser reconhecido como o primeiro pet comunitário em um condomínio de Mato Grosso do Sul em 2020 e ter ganhado o direito de uma moradia própria em 2021, o gato Frajola, por meio de ação movida pelos seus tutores, venceu seu terceiro caso na Justiça, conforme sentença divulgada na terça-feira (12), após o juiz responsável pelo caso determinar a permanência do animal no residencial localizado no bairro Tiradentes. A multa para quem retirar o animal do local é de R$ 20 mil.

Segundo o juiz Davi Olegário Portocarrero Naveira, da 11ª Vara do Juizado Especial Central de Campo Grande, o gato não pode ser retirado ou doado para alguém de fora do condomínio. Segundo a sentença, laudos veterinários destacaram que o gato não poderia ser adotado, pois há quatro anos vive solto no condomínio e se ficar trancado em casa, ele pode tentar fugir para retornar ao local que considera seguro. Durante o processo ainda, o responsável pelo julgamento do caso alertou que gravar conversas sem o pedido de autorização do interlocutor é proibido. O alerta foi feito em relação aos áudios gravados por membros da comunidade que revelam falas maldosas, se referindo ao Frajola e que foram apresentado como prova dos autores. Em um dos áudios apresentados como prova, há uma discussão entre moradores em que uma das interlocutoras afirma que havia soltado os fogos em sua calçada, oportunidade em que é duramente repreendida, tanto por incomodar os vizinhos, como também por colocar em risco a audição dos animais domésticos dos moradores. Em outro áudio, o qual teria sido obtido durante diálogo entre moradores, verifica-se que um dos interlocutores afirma que jogou água gelada para espantar o gato que se encontrava dentro da sua residência. “Dar veneno já elimina, você não mata rato? Quer cuidar, leva pra sua casa, …aahh! O pessoal tá muito preocupado com animal, mas passa um ser humano aí, ninguém da nada pro ser humano, mas se passa um cachorrinho, fica todo munda lá, cachorro e gato, aqui não tem lei, as coisas se modernizam de acordo com a minha conveniência”. Frajola vive sob cuidados de moradores há cerca de quatro anos e desde agosto de 2021 está em batalha judicial para permanecer vivendo livre no local. Abaixo assinado descartado

No documento também é citado que os moradores contra a permanência do animal realizaram um abaixo-assinado alegando os prejuízos que o gato trazia para o condomínio, como fezes, arranhões em carros e invasões nos apartamentos. No entanto, o juiz pontuou que não foi levada nenhuma prova das alegações e houve falta de confirmação dos declarantes.