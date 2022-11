Fogo que ameaçava reserva indígena no Pantanal é controlado

Após dias de combate intensivo o Corpo de Bombeiros e brigadistas do IHP (Instituto Homem Pantaneiro) conseguiram controlar o incêndio de grandes proporções que atingiu a região do Pantanal na última segunda-feira (7). As chamas destruíram uma área considerável na Bolívia e atravessou a fronteira, ameaçando a reserva indígena Guató localizada na Serra do Amolar.

Para combater as chamas que se estendeu até a madrugada desta terça-feira (8), a equipe de solo, composta por 10 bombeiros utilizou sopradores, mochilas costais com água e abafadores, além de dois aviões, incluindo um Air Tractor.

Dados do mapeamento feito pelo SATIF (Sistema de Alerta Temprana de Incendio Florestales), apontam que fogo destruiu 275 hectares do território boliviano entre os dias 1° e 6 de novembro. No dia 7 de novembro o incêndio atingiu o território brasileiro e ameaçava destruir a reserva indígena Guató, onde residem 47 famílias

Titular Semagro, Jaime Verruck, ressalta que a integração entre as equipes de solo e ar foi imprescindível para o combate e controle dos focos de incêndio no território brasileiro.

“A ação dos homens em solo, apoiados pelos aviões que despejaram milhares de litros de água sobre os focos, conseguiram êxito e o fogo foi debelado. Agora estamos monitorando via satélite e os bombeiros continuam no local para alguma eventualidade. Entretanto, os meteorologistas do CEMTEC/MS avisam que há previsão de chuva para o fim de semana, o que deve extinguir completamente as chamas”, afirmou.

Em 8 de novembro os bombeiros enviaram mais 12 militares para auxiliar nas ações de solo, o que resultou no controle de todos os focos na quinta-feira (10). No lado brasileiro a área atingida compreende 177 hectares, o que equivale a 247 campos de futebol, conforme relatório dos bombeiros.

Entre os fatores que contribuem para incidência das queimadas estão as altas temperaturas e a baixa umidade do ar. Dados do CEMTEC/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), apontam que nos últimos dias a região de Corumbá tem enfrentado temperaturas, acima de 38°C, enquanto à umidade relativa do ar varia entre 11% e 12%, bem abaixo do recomendado.

