Final de semana terá aplicação de vacinas em shopping da Capital

Final de semana, terá quatro pontos de aplicação de vacinas em Campo Grande. Shoppings e unidades básicas de saúde realizarão plantão para a realização da imunização.

Conforme divulgado pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) no sábado (27), os atendimentos ocorrerão das 7h às 17h, na USF Coronel Antonino e Santa Emília. No Pátio Central a vacinação será realizada das 9h às 16h.

No shopping Norte Sul Plaza as vacinas serão aplicadas em frente ao quiosque da Slimeria e próximo à Ri Happy. No sábado a aplicação é realizada das 10h às 18h, enquanto no domingo (28), das 11h às 19h.

Além das vacinas de rotina, também podem ser aplicadas imunizante da gripe e covid. As doses de reforço podem ser recebidas por pessoas com mais de 5 anos pertencentes a grupos prioritários.