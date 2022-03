Fim de semana será de tempo firme e temperaturas elevadas em Mato Grosso do Sul

O primeiro fim de semana do mês de março será marcado por calor devido as altas temperaturas. A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica que no sábado (5) e no domingo (6) o sol aparece com variação de nebulosidade na maior parte do Estado.

A atuação de um bloqueio atmosférico vai favorecer o tempo quente e seco. Porém a combinação de calor e umidade pode provocar pancadas de chuvas com tempestades em áreas isoladas.

A tendência para o final de semana é de temperaturas em elevação, com máximas podendo atingir valores de até 36°C no Estado, principalmente na região pantaneira.

Nesta sexta-feira (4) o tempo deve permanecer instável com chance de chuvas com intensidade fraca a moderada na região sudoeste devido a convergência de umidade em baixos níveis e deslocamento de cavados. O Cemtec não descarta a possibilidade de tempestades isoladas acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Confira no mapa as condições de tempo e temperatura estimados para Campo Grande e alguns municípios do Estado nesta quinta-feira.