Filho testemunha que pai planejou matar a mãe depois de traição

Foragido há três meses pela morte da ex-esposa, Jadir Souza da Silva, 54, tentou transferir os bens dela antes de assassiná-la a pauladas no quintal da casa onde viviam, conta o adolescente de 17 anos, filho do casal. Segundo ele, o pai não aceitava a separação e havia planejado a morte da mãe.

No dia do crime estava seu irmão de apenas 9 anos, que presenciou a conversa dos pais pela casa e chamou a vizinha após escutar barulhos no quintal onde Telma foi encontrada sem vida. Mesmo com pouca idade, o menino contou ao irmão mais velho os detalhes do crime.

Ao longo desses três meses, o mais velho foi reconstruindo a morte da mãe em sua memória, pelas palavras do irmão. Segundo eles, o portão da residência costumava ficar aberto para que o adolescente entrasse após o serviço, e era ele quem o fechava. Contudo, naquele sábado, Jadir teria fechado.

De acordo com o relato dos filhos, os desentendimentos familiares eram constantes, uma vez que a mãe teria descoberto traições de Jadir, com mais de uma mulher.

O garoto detalhou que o quintal da residência é um espaço coberto por areia e sem iluminação, e que, nas palavras do irmão, as pancadas que Jadir deu em Telma tinham o mesmo som “de alguém cortando lenha nos fundos de casa”.

A vizinha ainda teria ouvido, logo na sequência, barulhos do carro saindo da garagem, e achou que era Telma indo embora após uma discussão. “Foi nessa hora que ele fugiu e meu irmão foi correndo na casa da vizinha falando “meu pai matou minha mãe”.

Trasferência de bens

Na semana anterior ao crime, o adolescente diz ter acompanhado a mãe até uma agência bancária da cidade, após o pai tê-la pedido para assinar alguns documentos. Ao chegarem no banco, o jovem estranhou a atendente ter questionado se Telma tinha certeza de que deveria assinar os documentos, uma vez que estaria escrito que os bens materiais da família – as duas casas, um carro e uma motocicleta – seriam transferidas para Jadir.

Foragido

A última vez que Jadir foi visto, após o feminicídio, teria sido na tarde do domingo, 11 de março, por um caseiro de chácara em Sidrolândia. Ele acionou a Polícia Civil, que começou a fazer buscas na região, na tentativa de localizá-lo. Segundo o caseiro, Jadir estava sentado nas proximidades da Arena de Rodeio José Maurícia Tomazine, comendo uma marmita.

