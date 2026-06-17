Fifa define arbitragem de Brasil x Haiti; Neymar segue fora dos treinos com bola

Alejandro Hernández - Foto: Foto: reprodução/SBT Sports/divulgação
Alejandro Hernández - Foto: Foto: reprodução/SBT Sports/divulgação

A Fifa confirmou a equipe de arbitragem responsável pelo confronto entre Brasil e Haiti, válido pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada na próxima sexta-feira (19), às 20h30 (horário de MS), e é considerada fundamental para as pretensões da Seleção Brasileira no torneio.

O árbitro principal será o espanhol Alejandro Hernández, nome experiente do futebol europeu e presença frequente em competições internacionais, incluindo partidas da UEFA Champions League.

Esta será a primeira atuação de Hernández na atual edição da Copa do Mundo FIFA 2026. Ele será auxiliado pelos também espanhóis Jose Enrique Naranjo e Diego Sanchez.

O suíço Sandro Schaerer atuará como quarto árbitro, enquanto Stéphane de Almeida será a árbitra reserva do confronto.

Brasil busca primeira vitória

O duelo ganhou importância após o empate da Seleção Brasileira por 1 a 1 diante de Marrocos na rodada de estreia. Com apenas um ponto conquistado, a equipe comandada por Carlo Ancelotti precisa vencer para se aproximar da classificação às oitavas de final e melhorar sua situação no Grupo C.

Uma vitória sobre o Haiti pode colocar o Brasil em posição mais confortável na disputa por uma das vagas na próxima fase da competição.

Neymar continua em recuperação

Enquanto a equipe intensifica a preparação para a partida, Neymar segue fora das atividades com bola.

O camisa 10 continua em recuperação de uma lesão na panturrilha direita e realiza um cronograma específico de recondicionamento físico sob acompanhamento da comissão técnica e do departamento médico.

Mesmo após o tropeço na estreia, a comissão técnica mantém cautela em relação ao retorno do atacante e não pretende acelerar sua recuperação.

A expectativa interna é que Neymar seja utilizado apenas quando estiver totalmente recuperado e em condições ideais de atuar, visando contribuir com a Seleção Brasileira na sequência da Copa do Mundo.

Com apenas um ponto somado após a primeira rodada, o Brasil encara o Haiti sob pressão por um resultado positivo para seguir firme na busca pelo hexacampeonato mundial.

 

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