Fertilizantes em MS estão garantidos para 2ª safra de milho

Mesmo a Rússia tendo pedido a suspensão da exportação de fertilizantes, em razão da guerra nos países do Leste Europeu, em Mato Grosso do Sul a 2ª safra do milho já garantiu os fertilizantes. É o que informou a Departamento Técnico do Sistema Famasul.

“O Sistema Famasul segue monitorando os efeitos desse conflito lamentável. A Rússia e a Ucrânia são importantes fornecedores de fertilizantes, matéria-prima fundamental para a produção agropecuária brasileira. O milho segunda safra já está em andamento, com fertilizantes garantidos”, explicou ao jornal O Estado, por meio de nota.

O Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) esclareceu que a notícia se trata de uma recomendação do governo russo que, a princípio, não está afetando ainda o comércio de fertilizantes para o Brasil.