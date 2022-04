Feriado terá calorão abafado e sem previsão de chuva em MS

Neste feriado de Tiradentes (21), a Capital amanheceu com sol forte – onde, no decorrer do dia, trará “quentura” e sensação abafada para o campo-grandense. Não há previsão de chuva, e o tempo promete permanecer seco, com poucas nuvens.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e Clima do Estado de Mato Grosso do Sul), as temperaturas podem chegar aos 33ºC para Campo Grande. O tempo também segue estável, com máxima de 37ºC, em cidades pantaneiras e da região norte do Estado.

Já o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) revelou ainda que todos os municípios do Estado vivenciarão uma quinta-feira típica de inverno, mas em pleno outono.

A recomendação dos especialistas é que cidadãos façam a ingestão de bastante líquidos e que se evite o sol em horários mais quentes do dia, das 10h às 16h.